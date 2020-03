Un roman infectat cu coronavirus a murit in Italia. E primul deces inregistrat printre cetatenii nostri

LIVE

"In contextul informatiilor din mass-media care mentioneaza decesul, in Republica Italiana, a doua persoane de cetatenie romana ca urmare a infectiei cu COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in urma demersurilor Ambasadei Romaniei la Roma si ale Consulatului General al Romaniei la Milano,", anunta ministerul intr-un comunicat de presa remisMAE mai arata ca "situatia cetatenilor romani din Italia ramane o prioritate permanenta pentru misiunea diplomatica si oficiile consulare ale Romaniei din Italia si orice informatie cu privire la cetatenii romani din Italia va fi comunicata public de catre Ministerul Afacerilor Externe imediat ce aceasta va fi confirmata de catre autoritatile italiene, care se concentreaza, in prezent, in contextul situatiei extraordinare existente in Republica Italiana, cu toate eforturile si resursele umane, pe activitatile de salvare si tratament ale persoanelor infectate cu COVID-19".Pana acum, au fost confirmate, in Romania, 99 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astfel, ne apropiem de scenariul 3, valabil pentru inregistrarea a 101 pana la 2.000 de cazuri.