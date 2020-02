MAE: Niciun roman de pe nava Westerdam nu este infectat cu coronavirus. Unul se intoarce in tara

Ziare.

Conform sursei citate, membrii echipajului, inclusiv cei 8 cetateni romani, vor ramane la bordul navei Westerdam.MAE precizeaza ca toti pasagerii si membrii echipajului au fost supusi testelor medicale, acestea infirmand existenta vreunui caz de infectare cu coronavirus."Cu privire la situatia cetatenilor romani aflati la bordul navei de croaziera Westerdam care a acostat in Regatul Cambodgiei, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in conformitate cu datele obtinute de catre reprezentantii Ambasadei Romaniei la Hanoi (acreditata si pentru Cambodgia) de la autoritatile locale,La acest moment, pasagerii sunt transferati in capitala Cambodgiei, Pnom Penh, de unde vor fi imbarcati pe diferite linii aeriene in vederea revenirii in tarile de domiciliu, respectiv de resedinta, costurile aferente transportului international urmand a fi suportate de catre proprietarul vasului de croaziera.", afirma aceeasi sursa.MAE sustine ca Ambasada Romaniei la Hanoi mentine legatura in permanenta cu autoritatile competente implicate in gestionarea situatiei si va acorda asistenta consulara, in limita competentelor legale, daca situatia o va impune.Nava de croaziera americana, careia i s-a interzis sa acosteze in cinci porturi din Asia, de teama de epidemiei de coronavirus, a ajuns joi in Cambodgia, unde pasagerii sai au putut debarca in sfarsit, a informat AFP si DPA.Cei 1.455 de turisti aflati la la bordul pachebotului de lux Westerdam s-au imbarcat pe 1 februarie in Hong Kong, unde au fost depistate circa 50 de cazuri de Covid-19, apoi urmau sa isi continue calatoria spre Japonia. Cu toate acestea, de teama epidemiei care a facut deja peste 1.300 de victime, in principal in China continentala, a fost interzisa acostarea pachebotului in arhipelagul nipon, apoi in Taiwan, in Filipine, pe insula americana Guam si in sfarsit in Thailanda.Miercuri, premierul cambodgian, Hun Sen, a decis sa permita navei sa acosteze in portul Sihanoukville (sud).