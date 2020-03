MAE, noi recomandari pentru romanii care lucreaza in Spania

Ziare.

MAE recomanda romanilor care se afla la acest moment in Spania ca, in cazul in care intampina probleme legate de contractele de munca, sa aiba in vedere urmatoarele demersuri:in derulare sunt sfatuiti sa isi contacteze angajatorul pentru a se informa cu privire la deciziile luate de acesta in contextul masurilor anuntate de autoritatile spaniole.Masurile adoptate de Guvernul spaniol prevad urmatoarele:- reducerea programului de munca, daca nu este posibila munca la distanta;- facilitarea muncii de la domiciliu (teletrabajo);- incadrarea infectarii cu COVID-19 in categoria bolilor profesionale si echivalarea contaminarii sau starii de carantina impuse pentru COVID-19 cu incapacitate temporara provocata ca urmare a unui accident de munca, situatie ce permite incasarea unor compensatii materiale mai mari de catre angajat;- facilitarea ERTE (somaj tehnic), pe durata caruia lucratorul va primi prestatia pentru somaj, fara a se lua in considerare perioadele cotizate, care vor putea fi valorificate integral ulterior, in cazul unei viitoare concedieri dupa normalizarea situatiei.(autonomos)- facilitarea accesului la prestatia pentru incetarea activitatii, acordata pe durata crizei, iar timpul de acordare nu va influenta dreptul de acordare a acestei prestatii ulterior, dupa incetarea crizei, daca persoana va fi in situatia de a o solicita.Au urmatoarele posibilitati:- incasarea drepturilor derivate din incheierea contractului de munca si a celor de somaj cuvenite, conform perioadei de cotizare;- cei care nu si-au recuperat in totalitate drepturile legate de raporturile de munca, trebuie sa se adreseze inspectoratelor teritoriale de munca sau autoritatilor locale competente (garda civila/politie, dupa caz), inainte de a parasi teritoriul Spaniei, pentru a semnala aspectele problematice legate de derularea/incheierea contractului de munca.Parlamentul spaniol a adoptat, in noaptea de miercuri spre joi, un text prin care prelungeste de la 15 la 30 de zile starea de urgenta declarata in Spania in vederea opririi raspandirii noului coronavirus, al carui bilant al deceselor l-a depasit pe al Chinei.