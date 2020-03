MAE recomanda turistilor romani din strainatate sa revina cat mai repede in tara

Ziare.

MAE avertizeaza ca masurile adoptate la nivelul statelor pot afecta inclusiv traficul aerian si pot suferi modificari de la o zi la alta, astfel ca recomanda contactarea agentiilor de voiaj si a companiilor aeriene in vederea modificarii zborurilor si a identificarii unor rute alternative pentru retur, se arata intr-un comunicat al ministerului.Totodata, MAE subliniaza ca orice calatorie in strainatate in contextul actual trebuie evaluata cu responsabilitate si din perspectiva riscurilor antrenate de masurile adoptate de statele de tranzit si destinatie si recomanda consultarea informatiilor disponibile pe site-ul MAE si pe paginile de internet ale misiunilor diplomatice si ale oficiilor consulare ale Romaniei in strainatate.MAE subliniaza ca situatia cetatenilor romani din strainatate ramane o prioritate constanta pentru misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate care depun eforturi pentru identificarea unor solutii cu prioritate pentru cazurile exceptionale si umanitare.De asemenea, MAE face apel la turistii romani care se afla in strainatate de a manifesta responsabilitate si subliniaza ca identificarea de solutii reprezinta un exercitiu comun, o responsabilitate comuna.In acelasi timp, MAE face apel la cetatenii romani cu domiciliu sau resedinta in strainatate de a respecta cu strictete recomandarile autoritatilor din aceste state si subliniaza ca deplasarile catre Romania nu sunt recomandate.Aceste deplasari pot fi afectate de restrictiile impuse de statele de tranzit si pot constitui un factor suplimentar de propagare a infectiei cu COVID-19, punand astfel in pericol siguranta celor de acasa.