Mai mult de jumatate dintre romani cred ca noul coronavirus a fost creat intr-un laborator - Sondaj Avangarde

Mai exact, 52% dintre respondenti sunt de aceasta parere, conform sursei citate, in timp ce 34% nu au stiut ce sa raspunda.Impresia este insa una gresita. Oamenii de stiinta au demonstrat ca "Noul coronavirus nu a fost creat intr-un laborator. Medicii explica: Natura e mai desteapta decat cercetatorii" Pe de alta parte, 82% dintre respondenti s-au aratat ingrijorati de ceea ce va urma in Romania. Totusi, 58% au spus ca au incredere in sistemul sanitar din tara si doar 34% si-au exprimat neincrederea. Pe de alta parte, 92% dintre participantii la sondaj au recunoscut ca se asteapta ca Romania sa intre intr-o criza economica.Dintre personalitatile publice care gestioneaza situatia in aceste zile, Raed Arafat se bucura de multa si foarte multa incredere din partea a 79% dintre respondenti, urmat de Adrian Streinu-Cercel (60%), presedintele Klaus Iohannis (47%), premierul Ludovic Orban (37%) si de noul ministru al Sanatatii Nelu Tataru (34%).Sondajul poate fi descarcat AICI . El a fost realizat de casa de sondaje Avangarde, detinuta de Marius Pieleanu, in perioada 28-29 martie, pe 950 de subiecti, avand o marja de eroare de 3,2%.C.B.