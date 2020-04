Mai multe cazuri de coronavirus intr-un sat din Vaslui in urma unor intruniri religioase

LIVE

"Acum avem 3 persoane depistate pozitiv, doua persoane adulte si o minora in varsta de 15 ani. Au mai fost recoltate probe si asteptam rezultate", a declarat primarul comunei Girceni, Sorin Scutelnicu.Primarul considera ca totul ar fi pornit dupa mai multe adunari religioase care au inceput in perioada 17-19 martie si care au avut loc in satul Racovita, un sat izolat din comuna Girceni. Intrunirile religioase nu au fost anuntate si au fost facute la mai multe persoane acasa.Se pare ca simptomele au aparut dupa acele intruniri, iar in randul participantilor au fost si persoane venite din judetul Suceava.La acest moment, toti membrii cultului se afla in izolare la domiciliu. Ar fi vorba despre aproximativ 40 de persoane adulte, plus copiii acestora. Autoritatile locale indeamna la calm pentru a putea depasi situatia."Indemn la calm, pentru ca in situatii de criza numai cu calm si cu ganduri pozitive putem depasi situatia asta", a mai spus primarul.Potrivit conducerii DSP Vaslui, ancheta epidemiologica este in desfasurare.