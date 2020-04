Mai multe sectii ale Spitalului Universitar ar putea sa fie inchise, spune ministrul Sanatatii

Ziare.

com

"Este ancheta si la Spitalul Universitar. Directia de Sanatate Publica din Bucuresti va face o evaluare si ne va prezenta si raportul. Deocamdata se refac circuitele si sunt blocate, carantinate anumite sectii pana la reevaluare", a spus ministrul Sanatatii, la RTv.Intrebat daca exista riscul inchiderii Spitalului Universitar, el a afirmat ca in acest moment nu exista acest risc."In urma evaluarii ne putem gandi si la inchiderea mai multor sectii", a mai adaugat ministrul Sanatatii.In declaratia de presa sustinuta marti dupa-amiaza la Brasov, ministrul Tataru a precizat ca, in acest moment, nu se pune problema unui management militarizat la Spitalul Universitar din Capitala."La Spitalul Universitar avem transmitere in personalul medical, am avut acei pacienti, care, la randul lor, au avut acea transmitere extinsa, exista o ancheta epidemiologica in curs, avem un nou manager de doua saptamani si vrem sa-si aplice planul de management in contextul pandemiei de coronavirus . A solicitat ajutor de medici si ii putem oferi acest ajutor, dar nu ne gandim pana la a merge cu regimul militar la Spitalul Universitar", a mentionat ministrul Nelu Tataru.Un numar de 35 de cadre medicale si 75 de pacienti au fost identificati pozitiv la testul pentru noul coronavirus la nivelul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti din data de 22 martie pana in prezent, a informat luni Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, in ultimele 3 zile au fost confirmate pozitiv doua cadre medicale si un pacient, conform raportarii managerului Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.