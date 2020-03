Mai multe state americane le-au ordonat cetatenilor sa stea acasa

Ziare.

Dupa Illinois, New York California, si Connecticut si New Jersey le-au cerut locuitorilor lor sa stea acasa pentru a impiedica raspandirea pandemiei, relateaza BBC Masurile luate de statele americane afecteaza zeci de milioane de oameni. Sunt permise doar deplasarile la magazinele alimentare, farmacii si benzinarii.De asemenea, autoritatile din statul New York au inchis sectoarele de activitate care nu sunt considerate esentiale.In Statele Unite au murit aproape 230 de oameni din cauza coronavirusului, iar numarul cazurilor de infectare depaseste 18.500.Numarul persoanelor bolnave de COVID-19 a ajuns la 250.000 in toata lumea, iar numarul deceselor a depasit 11.400 de morti.