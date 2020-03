Mai multi romani veniti cu masina din Italia au vrut sa evite carantina

Ziare.

Un numar de 12 cetateni romani care se intorceau din Italia, marti, cu trei autoturisme, vor fi plasati in cele din urma intr-un loc de carantina, dupa ce au incercat sa ascunda politistilor de frontiera din vama Cenad tara din care vin, pentru a evita carantina, informeaza Politia de Frontiera.In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in declaratii, urmand a fi luate masurile legale care se impun."Astazi, in jurul orei 16,00, la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad s-au prezentat la intrarea in tara 12 cetateni romani, sase adulti si sase minori, care calatoreau in trei autoturisme inmatriculate in Italia. Cu ocazia efectuarii formalitatilor, persoanele le-au declarat politistilor de frontiera ca vin din localitatea Torino, Italia, si ca doresc sa ajunga acasa, in localitatea caraseana Bocsa. La controlul sanitar uman, intrucat reprezentantul DSP Timis le-a adus la cunostinta ca trebuie sa intre in regim de carantina pe o perioada de 14 zile, cetatenii romani si-au modificat declaratia initiala, sustinand de aceasta data ca se intorc in tara din Germania", arata un comunicat al Politiei de Frontiera remis, marti seara, AGERPRES.Totodata, persoanele au devenit recalcitrante, solicitand finalizarea formalitatilor de frontiera si permiterea continuarii calatoriei, motiv pentru care politistii de frontiera au solicitat sprijin pentru restabilirea ordinii publice colegilor din cadrul Politiei Timis si al Jandarmeriei Timis.In prezent, cele 12 persoane au inteles necesitatea masurilor dispuse, urmand a fi preluate de reprezentantii DSP Timis si plasate intr-un loc de carantina, mai mentioneaza sursa citata.