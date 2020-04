Mamica unui bebelus cu coronavirus din Timisoara povesteste clipele de groaza prin care a trecut: Se musamalizeaza mult ce e acolo

Ziare.

Femeia sustine ca nu a informat-o nimeni oficial ca nou-nascutul are coronavirus. Ea a aflat neoficial de la medicul ginecolog, acelasi fiind cazul si pentru colegele sale de salon."Am vorbit cu colegele mele din salon, am fost patru, si la fel, au fost informate de medicii lor ginecologi. DSP-ul nu ne-a sunat absolut deloc", a declarat mamica pentru Press Alert Femeia a mai spus ca zilele in care au fost confirmate cu coronavirus primele cadre medicale din maternitate au fost "ca un film de groaza"."Nu se purta masca. De luni, medicii au inceput sa poarte masca si doar o parte dintre ei. Miercuri am aflat, la fel, neoficial, de la unul dintre medici, ca avem in maternitate un caz cu coronvirus. La ora 7, am auzit in spital ca maternitatea intra in carantina.Asistentele din ziua respectiva au fost extraordinare. Au rezistat eroic 38-40 de ore, la fel fara masti, fara absolut nimic. Miercuri la pranz, ni s-a oferit un iaurt, la cina un corn cu un mini-unt, un ou fiert sau posibilitatea de a alege un corn cu o felie de parizer.Miercuri au venit, ne-au adus cate o masca, cate un sac in care ni s-a spus sa punem hainele noastre si ale bebelusilor pe care le vom spala dupa sapte zile, ori in maternitate, ori acasa. Miercuri ar fi trebuit sa ne dea drumul, dar nu au facut-o, au spus ca vom fi testati.Au venit, miercuri, la ora zece noaptea ne-au testat pe noi, bebelusii.. Ni s-au dat bebelusii in saloane, au stat cu noi in patut.", a povestit femeia pentru sursa citata.Ea a plecat acasa pe propria raspundere, unde s-a autoizolat cu bebelusul si tatal copilului."Daca mai ramaneam in maternitate, cred ca eram si eu pozitiva, nu doar el. Se musamalizeaza mult ce e acolo. E groaznic. Doua zile parca am fost intr-un film de groaza. Din punctul meu de vedere, cei de la DSP nu-si fac datoria", a mai adaugat proaspata mamica. 10 nou nascuti de la maternitatea Odobescu, parte a Spitalului Municipal Timisoara, au COVID-19 , in timp ce testele pentru mamele lor au iesit negative, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica luni seara.Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a solicitat Directiei de Sanatate Publica Timisoara sa demareze de urgenta o verificare la Spitalul Municipal cu privire la aceste cazuri.Amintim ca pe 31 martie a fost anuntat ca 5 asistente de la Maternitatea Odobescu au fost testate pozitiv , una dintre ele lucrand chiar la sala de nasteri. Pe masura ce testele au fost procesate, s-a descoperit ca peste 80 de cadre medicale sunt infectate.