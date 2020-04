Managerul de la Victor Babes: Cat nu avem vaccin sau tratament, suntem ca in filme, stam ascunsi

LIVE

El a comentat si problema testarii din Romania, sustinand ca si in cazul in care s-ar efectua mai multe teste si oamenii ar fi depistati pozitivi se ajunge la intrebarea: "ce facem cu ei?"."Si daca i-am testa pe mai multi si am afla ca sunt pozitivi, oare ce am face? Unde si cum sa-i izolezi, avand in vedere ca avem de-a face cu persoane care nu se dau in laturi sa atace, sa-si impuna un mod de viata la care ei cred ca au dreptul.Atat timp cat nu vom avea un vaccin, un tratament tintit, suntem ca in filme, stam ascunsi. Cat o sa mai stam, ca pana la urma te impinge nevoia sa iesi din ascunzatoare si atunci te prinde virusul si il iei", a spus dr. Emilian Ioan Imbri, managerul Spitalului Victor Babes, marti, la Antena 3.Medicul a precizat ca romanii nu trebuie sa se relaxeze in perioada urmatoare."Sa nu ne relaxam in urmatoarele doua saptamani, sa nu uitam de masca si nici de spalatul pe maini", a continuat managerul Spitalului Victor Babes.In total, sunt 9.242 de romani infectati cu noul coronavirus, iar 482 persoane diagnosticate au murit.