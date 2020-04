Managerul Spitalului Judetean Focsani si sapte angajati, confirmati cu coronavirus

LIVE

Ziare.

com

Potrivit directorului Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, Catalin Graur, la nivelul judetului Vrancea, sunt infectate cu coronavirusDe asemenea, a fost infectat cu coronavirus si managerul Spitalului Judetean Focsani, Constantin Mandrila, fiind contact al unei persoane bolnave. Acesta era in izolare de circa 2 saptamani, in spital, refuzand sa mai plece acasa pentru a nu-si pune in pericol familia. Managerul spitalului din Focsani este asimptomatic.Pe de alta parte, noi cazuri au fost confirmate si la Serviciul Judetean de Ambulanta si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. In fiecare dintre cele doua institutii sunt cate doua cazuri confirmate."In urma anchetei epidemiologice s a stabilit ca sunt 10 contacti directi la nivelul ISU Vrancea si 12 contacti directi la SAJ Vrancea. Dintre acestia, 4 sunt simptomatici, fiind internati la Boli Infectioase si urmeaza sa fie testati", a declarat directorul DSP Vrancea, Catalin Graur.Potrivit informatiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, Vrancea numara 95 de cazuri de COVID-19.