Managerul Spitalului ''Victor Babes'' Timisoara: Trei sferturi din internatii cu COVID-19 sunt din alte judete. Ne batem joc unii de altii?!

din toti pacientii pe care-i avem la noi (nu doar cei noua de la ATI n.red.) doar un sfert sunt din Timis, ceilalti din alte judete

Managerul a adaugat ca in prezent trei sferturi dintre pacientii internati cu COVID-19 sunt din alte judete, iar. Este vorba despre judetele Arad, Caras-Severin si Hunedoara.Dr. Voichita Lazureanu a subliniat ca nu este o decizie luata in pripa, in conditiile in carepentru a-si trata fiecare pacientii proprii.Ea a mai spus ca transportul unor astfel de pacienti, de la sute de kilometri, pana la Timisoara, pune ininclusiv personalul de pe ambulante, cel al ISU si chiar al spitalului."Am depus solicitari la Ministerul Sanatatii, la Prefectura Timis, la DSP Timis si ale celorlalte judete. Ne dorim caale fiecarui judet in parte, care deja de o luna sunt taraganate.Nu cred ca este firesc sa transporti pacienti, din punct de vedere epidemic infectati, si sa expui intregul echipaj al ambulantei, al SMURD, intr-o deplasare de sute de kilometri.. Am inteles ca la inceputul pandemiei, cand au fost putine cazuri si nu au fost cu severitate mare, am reusit sa absorbim si sa facem managementul acestor cazuri. Acum suntem in fata unor situatii in care trebuie sa facem ceva, nu putem merge mai departe doar cu 'o sa'.Medicii nostri trateaza orice fel de tip de pacient, dar nu se poate ca doar medicii din Spitalul 'Victor Babes' din Timisoara sa trateze, iar cei din toatesi sa considere ca problema e rezolvata, ca i-au trimis pe pacienti la Timisoara. Un alt pacient, transportat din alt judet, a decedat in curtea spitalului nostru, nici nu a ajuns sa fie pus in salon. Ce facem? Ne batem joc unii de altii?", a detaliat dr. Voichita Lazureanu.Managerul Spitalului "Victor Babes" Timisoara a mai subliniat ca toti pacientii cu coronavirus care ajung aici au nevoie si de asistenta ATI, care nu poate face fata unui aflux de pacienti si din alte judete."NoiIn aceasta dupa-amiaza vor fi gata si analizele de prima tura de azi si sunt convinsa ca vor mai fi si altii. Nu consider ca e normal ca un pacient de pe o terapie intensiva dintr-un alt judet, intubat, ventilat, sa fie adus la Timisoara, sa expuna si personalul de aici si de pe ambulanta si ISU, doar pentru ca autoritatile din respectivul judet nu vor sa-si asume raspunderea pentru eventuale mortalitati. Acum,", a explicat Voichita Lazureanu.Ea a mai aratat ca la o luna de la primul caz de coronavirus, iar biologii spitalului "Victor Babes" Timisoara lucreaza nonstop de mai bine de o luna."Sistem medical de ingrijire a pacientilor exista in fiecare judet. Trebuie doar ordonat si prioritizat. Asa cum a putut sa faca spitalul din Timisoara si DSP Timis, sa fie gata acest plan alb, de doua saptamani. Stam cu el in asteptare, doar pentru ca celelalte judete nu se pot organiza; nu cred ca este firesc, mai ales in situatie de urgenta medicala.Avem ceea ce ne trebuie, avem donatii, lumea a fost extraordinara si a ajutat, dar mi-e greu sa cred ca si acesti oameni nu au donat prioritar pentru pacientii din judetul Timis. Am rezistat o luna pe cont propriu, pe resursele noastre, suport medical, absolut toti au stat aici sa faca comenzi, sa aduca necesarul din toate partile,", a conchis Voichita Lazureanu.