MApN aduce sambata alte 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud

Astfel, vor ajunge in tara inca 100.000 de combinezoane de protectie pentru personal medical si al MAI, implicat in combaterea coronavirusului.Ministerul Apararii Nationale a solicitat Unitatii Multinationale de Transport Strategic care opereaza de pe Baza Aeriana Papa din Ungaria, desfasurarea unei noi misiuni aeriene de urgenta, pentru transportul a inca aproximativ 45 de tone de echipament medical de la Seul la Bucuresti, se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de MApN.Echipamentele, constand in alte 100.000 de combinezoane de protectie, au fost achizitionate de statul roman prin Oficiul National de Achizitii Centralizate si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in cadrul eforturilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 in tara noastra."Cele doua zboruri solicitate de Ministerul Apararii Nationale cu aeronave C-17 Globemaster III reprezinta prima utilizare a orelor de zbor, alocate ca stat membru al Unitatii Multinationale de Transport Strategic, pentru pentru misiuni de urgenta in contextul gestionarii pandemiei de coronavirus", arata sursa citata.Distribuirea echipamentelor de protectie va fi realizata cu mijloace de transport din dotarea IGSU si, cu sprijinul inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, acestea vor fi distribuite si alocate, in functie de nevoi, personalului medical din Ministerul Sanatatii si echipajelor operative ale Ministerului Afacerilor Interne.Coordonarea celor doua zboruri s-a realizat, din partea Romaniei, de Centrul National Militar de Comanda al MApN.Romania a semnat in anul 2008, ca membru fondator, Memorandumul de Intelegere pentru constituirea Unitatii Multinationale de Transport Strategic, alaturi alte noua tari NATO - Bulgaria, Estonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Slovenia, SUA si Ungaria, si doua state membre ale Parteneriatului pentru Pace: Finlanda si Suedia.