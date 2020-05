Marcel Vela: Dupa 15 mai nu va exista o limita in cadrul careia sa va puteti deplasa, puteti merge unde doriti (Video)

Ziare.

"Nu este impusa o limita, pentru ca era foarte dificil de impus limite in aceste zone metropolitane si in consecinta nu va exista o limita teritorial-administrativa in cadrul careia sa va puteti deplasa sau sa nu va puteti deplasa", explica Vela."Am decis urmatorul lucru: puteti sa mergeti, sa parasiti localitatea, fara a tine cont de limita de municipiu sau limita de judet. Asadar nu este impusa o limita, pentru ca era foarte dificil de impus limite in aceste zone metropolitane si in consecinta nu va exista o limita teritorial-administrativa in cadrul careia sa va puteti deplasa sau sa nu va puteti deplasa", a afirmat Marcel Vela, miercuri seara, intr-o inregistrare video publicata pe pagina sa de Facebook, raspunzand unor intrebari adresate.El i-a raspuns unui alt barbat ca poate merge "la iarba verde" in afara localitatii, cu respectarea regulilor de distantare sociala: "puteti merge unde doriti, bineinteles cu respectarea regulilor din OM, care vor fi preluate in decizia CNSSU, sa pastrati distanta sociala, sa aveti materiale de protectie".Raspunzand unei alte intrebari, Vela a spus ca dupa 15 mai nu va mai fi nevoie de completarea declaratiilor pe proprie raspundere pentru ca se asteapta la o "responsabilitate la fel ca si pana acum din partea cetatenilor".Intrebat daca se va redeschide municipiul Suceava, Vela a afirmat: "Decizia nu este la mine, ca ministru al Afacerilor Interne, sau la nivel guvernamental, decizia va fi la specialistii in epidemiologie si in tot ce tine de oprirea raspandirii noului coronavirus, adica exista un grup tehnico-stiintific ce lucreaza in subordinea CNSSU care, impreuna cu INSP, vor evalua tot ceea ce tine de evolutia bolii, de statistica inregistrata in Suceava si de perspectiva ridicarii acestei carantine pentru Suceava".Vela a spus ca asteapta si el ridicarea carantinei, sperand ca evolutia sa permita acest lucru dupa a doua etapa de relaxare.De asemenea, intrebat fiind cand se vor relua zborurile si daca se va sta in carantina institutionalizata la intoarcerea din Marea Britanie, Vela a explicat ca zborurile intre Romania si alte tari se vor relua in functie de situatia din tara respectiva."Anglia pentru moment este in zona rosie, in momentul in care va fi in zona galbena, nu veti mai sta in carantina, se va impune izolarea la domiciliu. Daca Anglia va ramane inca doua saptamani, o luna in zona rosie, atunci carantina este o metoda prin care epidemiologii sustin ca se pot opri cat mai eficient infectiile cu coronavirus in randul cetatenilor care locuiesc in Romania", a afirmat Vela.