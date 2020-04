Marea Britanie anunta cel mai mic bilant de decese din ultimele 2 saptamani. Numarul este insa tot de ordinul sutelor

Ziare.

Bilantul total a crescut la 14.829 de decese, au anuntat luni serviciile sanitare, relateaza Reuters."Cincisprezece dintre cei 429 de pacienti (cu varste cuprinse intre 42 si 92 de ani) nu aveau nicio problema de sanatate subiacenta cunoscuta", precizeaza autoritatile.La nivel mondial sunt inregistrate peste 2,4 milioane de cazuri iar numarul deceselor a trecut de 166.000.Evolutia ramane ingrijoratoare in SUA, unde au fost inregistrate un sfert din numarul imbolnavirilor si al deceselor din intreaga lume si nu sunt semne de imbunatatire a situatiei.La nivel european, Spania inregistreaza cele mai multe imbolnaviri, iar Italia cele mai multe decese. Si in Germania bilantul inca e pe crestere, fiind pe locul 5 in lume in ce priveste numarul de cazuri.La nivel mondial, peste 636.000 de bolnavi au fost declarati vindecati.