Marea Britanie anunta o contributie la un fond FMI destinat limitarii efectelor pandemiei de coronavirus

CCRT atenueaza povara datoriilor tarilor care au de suferit din cauza catastrofelor, inclusiv cele care afecteaza serviciile de sanatate publica. Contributia va fi sub forma unei alocari directe de 75 de milioane de lire sterline catre CCRT si inca 75 de milioane de lire sterline incluse in buget si disponibile la cerere."Salut masurile fiscale si economice anuntate de Guvernul britanic in cadrul bugetului pentru a raspunde dificultatilor economice provocate de epidemie. Masurile coordonate de politica fiscala si monetara vor ajuta la atenuarea dificultatilor din domeniul sanatatii si vor sprijini gospodariile si companiile sa depaseasca provocarile economice cu care se confrunta tara", a afirmat directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva.Oficialul a laudat in special sprijinul Marii Britanii pentru Fondul pentru restrangerea efectelor catastrofelor si atenuarea poverii datoriei."Aceasta contributie reprezinta cel mai bun raspuns la solicitarea FMI adresata statelor membre de a furniza sprijinul necesar pentru a diminua impactul crizei, in special in cazul celor mai sarace si mai vulnerabile tari. Cer altor state membre sa urmeze exemplul Regatului Unit contribuind la CCRT. Lucrand impreuna, putem depasi dificultatile globale cu care ne confruntam si putem restabili cresterea si prosperitatea pentru toti", a declarat Georgieva.CCRT permite FMI sa sprijine eforturile internationale de atenuare a poverii datoriei cand tarile sarace sunt lovite de dezastre naturale si sa asiste statele sarace care se confrunta cu crize in serviciile de sanatate publica, cum ar fi epidemia de coronavirus.