Marea Britanie are probleme cu testele de coronavirus. A trimis zeci de mii in SUA, pentru verificari

Ziare.

com

Ziarul The Sunday Telegraph a relatat ca 50.000 de teste au fost trimise cu zboruri charter in SUA saptamana trecuta.Intrebat despre aceasta informatie in cadrul unui interviu pentru Sky News, Jenrick a spus: "A fost o problema la unul dintre laboratoarele noastre si am trecut la planul de rezerva, adica a trimite o parte din teste in SUA pentru procesare"."Acest lucru a fost pe deplin in conformitate cu planurile detaliate ale Ministerului Sanatatii concepute in avans", a adaugat el.Dupa ce a fost criticat pentru ritmul sau prea lent de testare in masa comparativ cu tari precum Germania, Regatul Unit si-a intensificat programul de testare, insa dupa ce a atins tinta de 100.000 de teste pe zi la sfarsitul lui aprilie, Londra face mari eforturi pentru a mentine acest nivel.Ultimele date furnizate de Ministerul Sanatatii indica faptul ca in Regatul Unit au fost efectuate 1.728.443 de teste in total, dintre care 96.878 pe 8 mai.Potrivit cifrelor oficiale, numarul cazurilor confirmate in Marea Britanie a ajuns la 215.260, dintre care 31.587 de decese. Este cel mai ridicat bilant dupa SUA, a caror populatie este de aproape cinci ori mai mare.