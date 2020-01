Marea Britanie confirma primele doua cazuri de coronavirus

Ziare.

com

E vorba despre doi membri ai aceleiasi familii, transmite BBC "Pacientii primesc ingrijiri de specialitate in cadrul Serviciul National de Sanatate (NHS), folosim proceduri testate si verificate de control al infectiilor pentru a preveni transmiterea ulterioara a virusului", a precizat Chris Whitty, seful serviciilor medicale din Marea Britanie."NHS este extrem de bine pregatit si obisnuit sa gestioneze infectii si lucram rapid pentru identificarea oricaror contacte avute de pacienti spre a preveni astfel transmiterea ulterioara", a adaugat oficialul guvernamental.Whitty a spus ca nu va dezvalui localitatea din Anglia in care au fost confirmate cazurile, pentru a proteja confidentialitatea pacientilor. Cel putin 213 persoane din China au murit deja din cauza virusului, majoritatea in Hubei, iar aproape 10.000 de imbolnaviri sunt confirmate la nivel national.In alte state, au fost inregistrate 98 de cazuri de coronavirus.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat, joi, epidemia declansata de coronavirusul din China ca fiind o urgenta globala