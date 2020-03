Marea Britanie: Masurile de distantare sociala raman in vigoare cel putin 6 luni

LIVE

Harries a avertizat, duminica, intr-un briefing, ca ar fi "periculos" ca izolarea decisa lunea trecuta pentru trei saptamani sa fie ridicata brusc, chiar daca se arata eficienta in ce priveste incetinirea propagarii bolii, pentru ca acest lucru ar putea duce la un reviriment al virusului, transmit Reuters, Press Association si AFP.Ea a precizat ca masurile vizand limitarea raspandirii virusului vor fi reexaminate din trei in trei saptamani pe o perioada de "probabil sase luni" sau mai mult.Acest lucru "nu inseamna insa ca vom ramane in izolare totala timp de sase luni", a subliniat Harries."Speram ca vom putea ajusta progresiv unele masuri de distantare sociala pentru a reveni treptat la normal", a mentionat ea.Ultimul bilant oficial al noului coronavirus in Marea Britanie, comunicat duminica, este de 19.552 de persoane infectate si 1.228 de decese.