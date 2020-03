Marea Britanie se teme ca va fi "a doua Italie": Suntem la doar doua-trei saptamani distanta

Multimi in parcuri

"Cifrele sunt foarte izbitoare si se accelereaza. Suntem la doar cateva saptamani - doua sau trei - de Italia. Italienii au un sistem de sanatate superb. Iar cu toate acestea, medicii si infirmierii lor au fost complet depasiti de cerere", a avertizat premierul Boris Johnson intr-un mesaj preluat de mai multe ziare.In Italia - cea mai afectata tara din lume de virus -, bilantul mortilor se apropie de 5.000, in timp ce in Marea Brotanie s-au inregistrat 233 de morti."Publicul poate ca nu este constient, dar situatia este deja rea la Londra", a avertizat intr-un comunicat doctorul Andrea Collins, un lector clinic in medicina respiratorie la Liverpool School of Tropical Medicine."Unitatile de terapie intensiva din capitala sunt pline de cazuri suspecte sau confirate de covid-19, iar un mare numar dintre cei ingrijiti au varsta sub 50 de ani", a adaugat ea.Saptamana aceasta, un mare spital londonez - Northwick Park Hospital - a declarat un "incident critic" din cauza unui aflux de pacienti atinsi de noul coronavirus.In contextul in care multi britanici continua sa iasa din casa, Boris Johnson si-a indemnat compatriotii la un "efort national colectiv" in vederea unei reduceri a raspandirii virusului, care a ucis 230 de oameni in Regatul Unit, altfel serviciul public de sanatate "va fi inundat la fel" ca in Italia, a subliniat el.National Trust, insarcinat cu protectia patrimoniului istoric si natural britanic, a anuntat ca inchide parcurile si gradinile.La Londra, celebrele Kew Gardens urmeaz sa ramana inchise, insa parcurile regale raman deschise si au indemnat pe Twitter oamenii sa stea la distanta, dupa ce au observat "multimi" sambata.Primarul Sadiq Khan i-a implorat pe londonezi sa evite contactele, altfel "si mai multe persoane vor muri", a avertizat el duminica la BBC.Guvernul, care le-a cerut deja britanicilor sa evite orice contact sau deplasare "neesentiala", a indemnat duminica 1,5 milioane de persoane fragile care traiesc in Anglia sa nu mai iasa de acasa timp de cel putin trei luni.Boris Johnson i-a indemnat totodata pe britanici - care isi sarbatoresc mamele duminica - sa nu le viziteze, ci sa le sune sau sa le contacteze video.Serviciul public de sanatate NHS contacteaza persoanele identificate ca vulnerabile - bolnavi de cancer de sange sau de maduva osoasa, persoane care au primit un transplant sau atinse de fibroza chistica sau bronsita cronica severa, intre altele -, a anuntat doctorul Paul Johnstone, directorul Public Health England, citat intr-un comunicat."Daca primiti o scrisoare, este de o importanta vitala (...) sa nu participati la adunari cu prieteni sau familia, sa nu iesiti sa faceti cumparaturi, la distractie sau sa calatoriti", a subliniat el. Ar putea fi livrate provizii si medicamente.Din cauza raspandirii virsului, Guvernul a ordonat chiar inainte de weekend inchiderea scolilor, puburilor, restaurantelor, teatrelor, ciematografelor si salilor de sport.Ziarul francez Liberation scrie ca Johnson a luat aceste masuri dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron l-a amenintat ca inchide frontierele intre Franta si Marea Britanie, daca nu actioneaza in vederea indiguirii raspandirii pandemiei, ceea ce Downing Street a dezmintit."Asa cum a anuntat vineri premierul, aceste noi masuri au fost luate pe baza avizului oamenilor de stiinta si in urma unui Plan de actiune al Guvernului intocmit in urma cu doua saptamani", a declarat un purtator de cuvant al Downing Street.In pofida faptului ca Guvernul "nu vrea sa urmeze calea" izolarii, daca britanicii nu respecta consemnele, el "va studia alte optiuni", a avertizat duminica, la postul Sky News, ministrul Locuintei Robert Jenrick.