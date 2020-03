Marele spectacol Covid

Ziare.

Un politest iesean, poate inspirat de un filmulet cu ceea ce faceau colegii lui din Mallorca pentru a ridica putin moralul populatiei, a inlocuit la un moment dat mesajele standard cu "stati in case" emise de difuzorul masinii sale cu Imnul Romaniei. Desigur, a fost o initiativa foarte bine primita de cetateni. Daca i-a placut, dl Vela putea sa o laude, sa o incurajeze informal. Dar dl Vela a preferat sa dea un ordin: toate masinile de politie si jandarmerie difuzeaza imnul la ora fixa, 17 si 21.Patriotism cu forta, sentimente care bat din calcaie, demonetizarea a ceea ce pornise ca un gest chiar frumos. Dar nu e vorba doar despre ridicol.Articolul 3 din ordinul dlui ministru spune asa: "sefii structurilor din politie si jandarmerie dispun masuri pentru pregatirea tehnica a autospecialelor, astfel incat mesajul sa fie redat corect, cu claritate si la intensitatea adecvata, precum si pentru instruirea personalului din subordine privind aplicarea masurilor din prezentul ordin".Adica in plina criza, cand sunt atatea de organizat si de facut, sefii din politie si cei care se ocupa de partea tehnica trebuie sa lase tot ca sa verifice daca difuzoarele redau imnul "corect, cu claritate si cu intensitatea potrivita" (care e fi aceea?). Alta treaba n-au? Si ministrul alta treaba n-a avut decat sa se ocupe de muzica difuzata de masinile de politie?Este, din punctul meu de vedere, o ilustrare perfecta a interesului maxim pentru show si PR al actualilor guvernati. In loc sa se asigure ca masinile sunt in stare perfecta, ca personalul are echipamente, masti, manusi, ca este perfect instruit, interesul este pentru difuzoare.In spatele acestor actiuni de PR, Politia si Jandarmeria s-ar putea indrepta, din lipsa de organziare, spre o imensa problema, care nici macar nu va fi a ei, ci a noastra.Dl Vela a trimis in strada in aceste zile absolut tot efectivul politiei, pana la ultimul agent, cu tot cu Politia locala preluata sub controlul ministerului de Interne. Nu era necesar inca. Faptul ca peste tot patruleaza masini de politie cu girofarul pornit este la fel de eficient ca scoaterea masinilor militare in strada, desi soldatii nu au absolut nicio atributie si niciun drept. Nu pot legitima, nu pot interveni, sunt decorativi.Doar ca militari au iesit in numar foarte mic si nu interactioneaza, in vreme ce politistii sunt toti pe strada. Asta inseamna ca Politia Romana are tot personalul operativ in pericol real de infectare la fiecare interactiune cu fiecare cetatean, la fiecare hartie pe care pun mana.Nicio armata condusa de generali inteligenti, in niciun razboi, nu-si trimite toti soldatii la batalie deodata. In mod normal, personalul ar fi trebuit impartit in echipe astfel incat unii sa fie protejati o vreme de infectare, pentru ca apoi sa fie apti de actiune pe masura ce aceia din strada se vor infecta sau vor avea nevoie de intariri.Asa, exista riscul ca mai tarziu, cand ar putea sa apara tensiuni reale, sa nu mai aiba cine sa asigure ordinea in strada. De exemplu, acum cand inca e mai lejer sa fie trimisi mai mult cei de la Politia locala, pentru ca pentru mai tarziu sa fie pregatiti politisti mai instruiti si expriementati.Veti spune ca e nevoie de poltisti multi care sa verifice deplasarea persoanelor. In mod real, practic, declaratiile pe proprie raspundere nu pot fi verificate. Daca omul scrie ca merge la sau vine de la farmacie si el se duce cine stie unde, cine credeti ca poate dovedi contrariul? Cine poate sa ia imaginile de pe camerele din farmacie sa audieze farmacisti, pentru mii de asemenea declaratii? De altfel, nimeni nu a fost sanctionat pentru minciuna in declaratii, ci pentru lipsa declaratiilor.Deocamdata politia face mult spectacol, insa din cauza lui sa nu ne trezim la un moment dat ca nu va mai avea cine sa faca mai mult de atat.Asa cum spectacol am remarcat, la fel ca Gabriel Biris , in transmisiile de prin diverse birouri ale ministrului Sanatatii unde lumea, inclusiv reporterii, era in combinezoane albe. Fostul ministru al Sanatatii, Victor Costache, nu aparea la televizor altfel decat in combinezon, de parca din cafeaua de pe masa din biroul lui urma sa il atace Covidul. Si in timpul acela, pe la Suceava si in alte locuri, erau medici care nu aveau echipamentul necesar si pentru care combinezoanele praduite in timpul spectacolelor televizate erau esentiale.Asa cum cu alai tv erau adusi la spital toti infectatii Covid asimptomatici, cum era primul roman infectat, nu pentru a fi tratati, ca nu aveau nevoie, ci pentru a umple de virusi pe acolo personal fara echipamente, ca doar de ele era nevoie la minister pentru transmisii TV.Nimic nu se intampla fara televiziune, fara transmisii in direct, fara lungi declaratii patetice. Sedintele de guvern incep cu scenete de cate o ora, interpretate pe roluri, curand incepe marele spectacol al testarii la masuta despre care biologii avertizau ca poate da rezultate complet aberante daca nu sunt respectate reguli stricte de recoltare, de transport, de temperatura etc.Iar in spatele circului, Dumnezeu cu mila!