Mario Vargas Llosa avertizeaza ca libertatile publice sunt in pericol din cauza pandemiei

Ziare.

com

"Este foarte important ca, in aceste momente, sa ne amintim importanta initiativei individuale si felul in care aceasta este sursa libertatilor publice", a spus Vargas Llosa intr-un mesaj video inregistrat.Scriitorul, laureat al premiului Nobel pentru Literatura, afirma ca nicio tara nu era pregatita pentru un astfel de test si invita la reflectie asupra "precaritatii progresului" si a "precaritatii civilizatiei", in pofida evolutiei."Este important ca noi, liberalii, in aceste momente dificile, sa nu ne uitam principiile si convingerile, caci adversarii nostri, care nu cred in libertati publice, ar dori sa sporeasca rolul statului, printr-o diminuare a initiativei private si individuale, niciodata nu se odihnesc si niciodata nu-si abat atentia" de la acest lucru, considera Vargas Llosa.In aceste circumstante, "cu o epidemie atat de ingrozitoare care provoaca atatea nenorociri", tinde sa apara o mobilizare in favoarea statului, oferindu-i "protagonism in lupta impotriva pandemiei", spune Vargas Llosa, care locuieste in principal in Spania, una dintre tarile cele mai afectate de pandemie.Scriitorul hispano-peruan insista ca, pentru a combate o asemenea tendinta, este nevoie de initiativa privata si de implicarea oamenilor de afaceri."Am observat in ultimele zile cum multe companii au inceput sa produca elemente indispensabile protejarii personalului sanitar si al angajatilor din salubritate care poarta o batalie curajoasa", a mai declarat Vargas Llosa.