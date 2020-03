Marirea si decaderea spaimei de coronavirus

Ce nu ne sperie ne omoara si invers

A fost sau n-a fost?

Frica, panica, bascalie si spaga

Miopii in cer si pre pamant

"Bruce Lee a scapat de gripa intr-o zi. UITE AICI cum a batut boala"

Se apropie deja miezul noptii, iar ministrul Sanatatii a intarziat 35 de minute la propria conferinta de presa. "Pe surse" se stie, deja. Toata presa a dat informatia: Romania ARE coronavirus, primul caz a fost adus undeva in judetul Gorj de un italian contaminat . Oricum, presa refacuse deja traseul italianului inaintea autoritatilor. Discutase cu institutiile locale, reconstruise si atmosfera intalnirii italianului cu rudele din Oltenia ale sotiei sale.Lipsea doar vocea oficiala care sa puna patalamaua: mergeti acasa, oameni buni, suntem in randul lumii. Bucuresti, 25 februarie 2020.Era imposibil de evitat, de altfel. De cativa ani, in orice nenorocire se intampla in lume, cel putin una dintre victime este un roman. Statisticile spun ca, dupa Siria,. Spre deosebire de Siria, macinata de razboaie, Romania este de 30 de ani in ceea ce ar trebui sa fie cea mai buna perioada a existentei sale.In acest timp, insa, in Romania se sufera medical din motive care in alte parti ale lumii nu mai exista. Rujeola se manifesta epidemic. Se moare pentru ca antivaxerii sunt mult mai cool, mai antisistem decat medicii.Romanii mor de cancer de colon, pentru ca le e rusine sa bata cu astfel de simptome la usa doctorilor. Se moare din malpraxis sau din infectii intraspitalicesti crescute ca niste malformatii bolnavicioase ale unor corpuri corupte. Cad tavane peste pacienti si asistente. Se moare in trafic - drumuri periculoase, oboseala, nervozitate, indisciplina.Se moare in fata usilor tribunalului asteptand ca magistratii sa-ti dea inapoi dreptatea. Se moare din indolenta unor angajati de la numarul de urgenta 112. Se moare pentru ca baronii locali sunt clientii retelelor de prostitutie.Romanii stiu ca toate acestea pot fi indreptate. Dar romanii mor de boli de care nu se tem si se tem de boli de care nu mor. Aici, in Romania, nimic nu misca, nimic nu inspaimanta.Si, totusi, din cand in cand, viata este data peste cap de un inamic invizibil, de un necunoscut, de o fantasma.In urma cu peste zece ani facea valva printre romani vestea ca o oculta mondiala pregateste interzicerea usturoiului, "pentru ca suntem prea multi pe pamant si vor sa ne reduca". O mantra, aceasta, a suprapopularii planetei, reactivata ori de cate ori ceva suspect e pe punctul de a se intampla, undeva, in lume. Ceva neasteptat, neanticipat, neinteles.Tramvaiul din Bucuresti, la orice ora, este agregatorul ideal de informatii culese din zbor, in special cand au potential de conspiratii. COVID-19 si-a gasit repede loc printre subiecte, mai ales daca cineva tuseste sau stranuta in mijlocul public de transport.28 februarie 2020. Bucuresti. Primul caz cu coronavirus din Romania s-a vindecat dupa un weekend prelungit intr-un izolator al spitalului de boli infectioase din Bucuresti, spital aparent pazit ca o garnizoana. "I-am dat ciorba", a spus unul dintre medici. Iata, un nou si bun prilej de bascalie: coronavirusul chinezesc, infrant de ciorba romaneasca!Intre timp, circula informatii contradictorii. Apar suspecti noi, se infirma infectarea celor aflati deja sub control. Aparent, la nivel central nu exista niciun cap limpede. Numarul cazurilor ba creste, ba coboara. La fel si preturile alimentelor in unele supermarketuri. Apa plata s-a scumpit, unele produse conservate au suferit si ele ajustari in crestere a preturilor.E drept, leul a ajuns, zilele acestea, la un minim istoric in raport cu euro. Dar produsele de la raft erau inca din stocurile comerciantilor. Si, oricum, sutimile de leu castigate de euro la cotatia stabilita de Banca Nationala a Romanei sunt insignifiante. Un bun prilej pentru noi speculatii pe piata barfelor si a panicii.Deutsche Welle a incercat sa afle de la un discounter german, actor important pe piata romaneasca, daca a observat o crestere atipica a vanzarilor, in saptamana coronavirusului, si care au fost produsele cele mai solicitate. Raspunsul echipei de comunicare de la Lidl Romania a fost: "Intr-adevar, am remarcat, in ultimele zile, o crestere a vanzarilor. Monitorizam indeaproape situatia si facem demersurile necesare pentru a asigura aprovizionarea constanta a magazinelor."In absenta unei comunicari eficiente, in lipsa unor cifre exacte, publicul ramane cu aparenta panica filmata de la rafturi de reporterii televiziunilor de stiri si cu zvonurile din tramvaie.In Romania nu exista pedepse, ca in Iran, pentru colportarea de informatii care starnesc panica. Dar nici comunicarea autoritatilor din Romania nu a fost foarte inspirata, este de parere sociologul Gelu Duminica. Dimpotriva, "au facut-o deficitar sau au contribuit la amplificarea panicii. Declaratii cum ca sunt pregatiti sa primeasca doi pacienti sau 20 in caz de Doamne Fereste nu au darul de a linisti populatia. Din contra, consolideaza neincrederea si iti dau impresia ca trebuie sa te salvezi singur."De aici pana la apeluri disperate ale cetatenilor la serviciile de urgenta medicala sau pana la strategii individuale de supravietuire dupa ureche nu mai este decat un pas.Intr-adevar, in Bucuresti, cel putin, consumul unor produse alimentare a crescut simtitor. Intr-un magazin de cartier, printre blocurile aflate in spatele Pietei Obor, vanzatorul recunoaste ca unii dintre clientii obisnuiti si-au facut, in ultima saptamana, provizii mai substantiale decat indeobste. Da din umeri, nu intra in detalii, dar puncteaza, la finalul discutiei: "Tigari. Au cumparat rezerve de tigari. Se tem de probleme cu respiratia, dar isi fac stocuri de tigari".Vineri, 28 februarie 2020. Baia Mare. Este seara cea mai sumbra din aceasta saptamana cu usoare nuante de vodevil: fostul ministru al Sanatatii, unul dintre putinii membri aparent frecventabili ai Guvernului Dancila, redevenit director de spital, este anchetat de parchetul anticoruptie pentru ca ar fi cerut mita la cumpararea unor aparate.Sambata, 29 februarie 2020. Bucuresti. In magazinele mai mari se cam vede ce are mare cautare. Faina si malaiul, pastele, apa plata, zacusca la borcan, conservele de peste. "Incepe postul Pastelui", imi spune una dintre doamnele cu care am intrat in vorba in timp ce impingeam amandoi carucioarele in fata unui stand cu alimente de baza.Am tras cu ochiul in cosul de cumparaturi al doamnei. In general, produse neperisabile. Il intreb pe unul dintre angajati despre un anume produs care lipseste batator la ochi. "Maine dimineata", imi spune, in vreme ce reface un stoc epuizat de spaghete. "Dar sa veniti mai devreme decat astazi", ma avertizeaza. Era ora 11."Frica este normala", spune Gelu Duminica, "darsi care nu au exercitiul actiunii comunitare. Valorile, comportamentele si atitudinile sunt mai degraba centrate catre propria persoana. Focusul s-a dus catre mancare si nu catre igiena.Asta si pentru ca tocmai abundenta alimentara este de foarte multe ori confundata cu un statut social dezirabil."Medic si expert in politici de sanatate publica, Vlad Mixich crede ca modul in care romanii au reactionat tine cumva si de spiritul latin: "E o reactie fireasca, declansata de acest fundal foarte incarcat. Ne temem foarte tare de ce se petrece in proximitatea noastra. De aceea, si aceasta explozie a subiectului de cand au aparut cazuri in Italia, tara care are o situatie serioasa de sanatate publica in acest moment.Si, date fiind legaturile noastre foarte stranse cu Italia, e firesc ca oamenilor sa le fie frica. Asta nu inseamna ca panica este justificata. E chiar contraproductiva, pentru ca poate sa ii expuna si pe cei care se manifesta astfel. Dar creierul nostru e construit in asa fel incat in astfel de situatii reactioneaza emotional, nu rational. E nerealist sa ne asteptam la altfel de reactii in astfel de situatii."Ce nu este de inteles, in schimb, este deraderea in care a fost luata aceasta panica in masa, atrage atentia medicul internist Gabriela Profir: "Faci bascalie de pensionari, categoria cea mai vulnerabila ca status imunitar, pentru ca au cumparat masti de protectie, faina si malai ca sa isi asigure hrana daca racesc si vor fi nevoiti sa stea in casa?"Masca, adauga Gabriela Profir, "te poate ajuta, chiar daca esti sanatos, sa iti atingi mai putin fata dupa ce pui mana pe obiecte pe care le-au mai atins alti zece sau o suta sau o mie inaintea ta. Bara de metrou, de exemplu. Faptul ca unii dintre noi poarta masca, se spala pe maini cat de des pot, isi anuleaza deplasari care presupun tranzitarea unor locuri aglomerate sau nu merg la serviciu daca au suspiciuni sunt elemente absolut laudabile si extraordinare de preventie, pentru propriile persoane si pentru toti ceilalti."Gabriela Profir pare genul de om din sistemul de sanatate pe care Vlad Mixich se bazeaza atunci cand spune ca nu avem alta solutie decat increderea in spitale si in personalul medical:"Romania are infectionisti si epidemiologi buni. Experienta pe care o avem cu institutiile publice nu este foarte roza si este de inteles de ce oamenii nu au incredere. Dar intr-o situatie de criza, absolut toti, inclusiv cei care de obicei nu sunt silitori, se vor activa si vor lucra la maxim." Cu toate acestea, Mixich, membru in boardul Aliantei Europene pentru Sanatate Publica, recunoaste ca, in prima faza a crizei, "autoritatile au parut neobisnuit de pasive. A fost probabil o miopie a decidentilor politici. A fost infiintat un comitet interministerial si au aparut niste comunicate, dar erau mai mult artificii de imagine.Am vazut o schimbare de atitudine la autoritati abia in momentul in care au aparut cazurile in Italia si a crescut presiunea publica."Presa a contribuit la aceasta presiune publica. Poate ca a si exagerat, cateodata. "Presa a creat aceasta panica, bombardand cu stiri despre morti si magazine goale in Italia. Aproape nimeni nu a explicat ca acest virus este mai putin violent decat raul cunoscut, adica decat gripa sau rujeola. De aici", conchide Gelu Duminica, "si panica oamenilor care au inteles doar ca virusul vine peste noi."1 martie 2020, dimineata. In bisericile din Romania, lumea se inchina, ca in fiecare duminica, si saruta icoanele. Cu trei zile mai devreme, Patriarhia recomandase celor care se tem de imbolnavire ca pot evita temporar acest gest de cuviosenie in biserici. Dupa nici 24 de ore, mai multe voci sonore din anturajul Bisericii Ortodoxe au protestat vehement fata de comunicatul Patriarhiei.Unii au acuzat "sminteala" Bisericii in fata "unei maini de isterici", au constatat ca "dracul e mai teolog decat preotii" si au statuat ca "in vremuri de molima nu negociezi principiile". Asa ca Patriarhia a facut un pas indarat. Vorba unui preot din Falticeni: "cu riscul de a tulbura credinciosii".1 martie 2020. Seara. Analistul politic specializat in probleme de comunicare Mihnea Dumitru isi face rutina zilnica, monitorizand ce a mai citit romanul in online. Conform statisticilor Google,. Intr-o zi, da?"Romanii au citit in draci azi o stire veche de doi ani fara sa se uite la data", constata Dumitru. Si da un sfat: "Nu mai cautati solutii despre sanatate pe Google. Sau cel putin incercati sa mai dati o cautare dupa unul dintre cuvintele-cheie din stire pe Google, poate va sare ceva suspect in ochi."In cazul acestei stiri, de exemplu, s-ar fi putut ajunge direct la sursa. Iar sursa, un articol publicat pe site-ul revistei Forbes in 2018 de un anume Bruce Lee, spune ca: "Intr-o zi vom putea scapa de gripa intr-o zi". Intr-o zi, da?