Recorder.ro: Marturiile unor pacienti si medici infectati cu coronavirus

"A inceput cu o vaga jena in gat, o usoara crestere a temperaturii, un 37.5. Si frisoane. Ca apoi sa apara si rinoree, care am inteles ca nu este specific, dar ma rog. Nu am niciun fel de tuse, nici seaca, nici productiva. Acum nu ma simt bine, am simptome de gripa. Deocamdata, sunt acasa.Eu mi-am externat pacientii demult. Ultima data am operat acum doua saptamani. Dar un coleg, care intre timp a fost depistat pozitiv, a vazut o arsura in Urgenta acum doua vineri. Acel pacient cu arsuri la picioare a fost gasit pozitiv, a fost trimis la Bucuresti, la Spitalul de Arsi. Colegul meu a luat de la acest pacient si eu de la colegul meu, asta e banuiala mea. Fiind in acelasi cabinet, chiar daca nu ne-am intersectat in timpul cand a consultat pacientul, a pus mana pe aceeasi clanta.L-a consultat fara echipament, ca nu aveam. Normal ar fi fost, atunci cand a devenit stare de urgenta, ca noi medicii sa primim echipamente, sa nu ne infectam", a declarat Anatol Burlacioc, 44 de ani, medic primar chirurgie plastica la Spitalul Judetean Suceava, pentru Recorder Medicul a povestit cat timp a trecut pana cand a reusit sa fie testat. "Am incercat sa ma testez. Marti am fost la spital, am stat la coada cu inca o suta de colegi, nu s-a putut, s-au terminat testele pana mi-a venit randul, la 11:30. Unii colegi stateau de la 7 dimineata. Joi am stat in fata DSP Suceava pe trotuar, la o coada impresionanta. Era o singura persoana care recolta probe si una care scria pe fisa datele. Am primit rezultatul, sunt pozitiv", a punctat el.Leonard Catrin are 26 de ani, este din Tandarei si este lucrator sezonier in Italia. El s-a intors pe 11 martie din Milano si, dintre toti cu care a venit, doar el este pozitiv pentru coronavirus. Acum tanarul este internat in Bucuresti."De sase zile sunt internat la Matei Bals, in Bucuresti. M-am intors din Milano, Italia, pe 11 martie, cu familia si cu niste prieteni. Noi suntem din Tandarei, acolo noi avem o comunitate mare de rromi. Ne-am intors acum multi din Italia, din Marea Britanie. De la granita ne-au dus direct in carantina, la Amara. Am stat 12 zile acolo.Ma cam durea in gat, ma simteam obosit. Tuseam. Si respiram mai greu, asa.Si acum tusesc, am o tuse seaca. Mi-au facut test si am fost pozitiv, dintre toti ai mei. M-au adus la Bals, aici mai sunt si altii de la Tandarei. Eu ma simt bine acum, mi-au zis ca sunt bine la plamani. Dar o cunostinta a mea e aici intr-un salon, nu se simtea prea bine. Am vorbit azi dimineata, mi-a zis ca i-au gasit niste probleme, ceva infectie de la virus", a povestit el.Baiatul a povestit ca a participat la o inmormantare si ca sotul celei care a murit a fost depistat pozitiv. Cam toti cei care au fost la inmormantare au simptome, a adaugat el."Ma mai suna baietii, prietenii mei din Tandarei, si simptomele lor cam seamana cu ce am eu. Dar nu ii baga in seama la spital. Ieri a fost unchiul meu la spital, ca tusea, avea febra, il durea gatul, si la spital la Tandarei i-au luat tensiunea si i-au zis sa se duca acasa, ca n-are nimic", a povestit el.Ciprian Nechita, un inginer constructor de 34 de ani, din Piatra Neamt, a povestit ca la el totul a inceput cu un lesin, dupa care sotia sa a chemat ambulanta."Cu o seara inainte, avusesem o usoara febra. Apoi am ajuns la spitalul din Piatra Neamt cu ambulanta. Initial nu am fost suspect, dar totusi am fost pus in izolare, pentru ca am participat la un concurs de dans sportiv in Piatra Neamt. Copilul meu doar a cantat imnul acolo, a fost o perioada foarte scurta cat am stat acolo. Deci nu stiu daca de acolo am luat", a povestit el.De acelasi concurs de dans sunt legate si alte cazuri. "Eu am fost unul dintre organizatorii Campionatului National de Dans Sportiv care a avut loc intre 29 februarie si 1 martie la Piatra Neamt. Am avut peste 2.000 de oameni cu tot cu sportivi in sala. Ulterior am aflat ca, pe data de 11 martie, tatal unei concurente a fost depistat cu COVID-19. I s-a facut traseul si am fost contactat de DSP in data de 12 martie.Eu intrasem putin cu acest domn in contact, ne si cunoastem personal, a venit duminica dupa concurs, m-a felicitat, mi-a strans mana. Cred ca am vorbit un minut, dupa care ne-am despartit. Din acest motiv, pe data de 13 martie am fost testat. Neavand niciun simptom. Rezultatul mi-a venit pe data de 17 martie. La noi, in Moldova, toate probele se duc la Iasi. De atunci sunt internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi", a povestit Andrei Scrab, un profesor de dans sportiv in varsta de 30 de ani, din Piatra Neamt.