Masca sau mancare? Oamenii saraci din Asia de Sud au de facut o alegere dificila

Adaos comercial

Masti confectionate acasa

Ziare.

com

Asemenea multor sud-asiatici saraci, Khan nu are de ales decat sa plece de acasa pentru a munci. Insa chiar si fara ca veniturile lui sa scada, lui nu i-ar fi fost usor sa isi permita masca pe care autoritatile il obliga sa o poarte."Am castigat astazi mai putin de 100 de afgani (1,32 dolari). Ce sa fac?", a spus Khan in discutia cu Thomson Reuters Foundation in capitala afgana, Kabul. "Ar trebui sa cumpar o masca sau mancare pentru familia mea?"Purtarea unei masti este acum obligatorie in India, Pakistan si Sri Lanka, iar in Afganistan si Bangladesh este recomandata, iar atat cererea, cat si preturile, au crescut.Faptul ca o masca de unica folosinta costa acum 7 dolari in unele locuri a creat o noua forma de inegalitate in orasele in care sute de milioane de oameni traiesc intr-un mod aglomerat si neigienic.Meenakshi Ganguly, directorul de la Human Rights Watch pentru Asia de Sud, a declarat ca masurile de izolare cu privire la coronavirus au afectat in mod disproportionat comunitatile marginalizate."Cu siguranta, coronavirusul nu face distinctie intre print sau cersetor, rasa sau religie", a spus Ganguly. "Dar modul in care afecteaza indivizii difera mult in functie de accesul lor la hrana, adapost, servicii de sanatate si alte nevoi de baza".In India, magnatul Anand Mahindra a fost nevoit sa isi retraga cuvintele dupa ce a distribuit pe Twitter o imagine cu o femeie si cu un copil care purtau frunze pe post de masti improvizate, declarand urmatoarele: "Sa ne amintim faptul ca natura ne ofera tot ceea ce avem nevoie".El a sters postarea, explicand ca aceasta a fost "insensibila la inegalitatea situatiei", dupa ce oamenii au indicat faptul ca nu exista nicio dovada care sa ateste faptul ca frunzele ofera protectie impotriva virusului.In Sri Lanka, guvernul a plafonat preturile la 15 rupii (opt centi) pentru o masca chirurgicala de unica folosinta si 150 de rupii pentru cele etanse, numite masti respiratorii.Cu toate acestea, localnicii au spus ca este dificil sa le gasesti la acele preturi, avand in vedere ca farmaciile cresc preturile."Mai devreme am cumparat masti chirurgicale la 15 rupii, dar acum nu sunt disponibile la acest pret, iar unii vand aceleasi masti la 75 de rupii", a spus Hashan, care locuieste intr-un cartier sarac din capitala Colombo."Asadar, majoritatea oamenilor din zona noastra poarta acum masti confectionate acasa", a spus el, refuzand sa-si spuna numele complet din cauza ca se afla afara in timpul izolarii.Asia de Sud a fost mai putin afectata de virus decat multe alte parti ale lumii, numarul de morti confirmati de coronavirus in India - o tara cu o populatie de 1,3 miliarde - fiind inca sub 1.000.Dar Nipuna Kumbalathara, un purtator de cuvant al Oxfam in Asia, a declarat despre cazuri asemanatoare cu cele ale lui Hassan ca scot in evidenta necesitatea unei investitii publice mai mari."In mod clar, persoanele carora nu le este usor sa isi cumpere mancare nu pot plati pentru trusele de protectie, de testare sau de ingrijire", a spus el prin e-mail, indemnand guvernele sa ofere echipament de protectie persoanelor sarace si vulnerabile.Organizatia Mondiala a Sanatatii declara ca mastile trebuie sa fie purtate doar de cei bolnavi si care prezinta simptome si de cei care au grija de persoanele suspecte de boala.Desi multe guverne solicita utilizarea mastilor pentru a reduce raspandirea virusului, pe masura ce reduc masurile de izolare, altele au cerut publicului sa nu le cumpere din moment ce exista un deficit, pentru a asigura aprovizionarea adecvata pentru personalul medical.In India, guvernul a lansat un manual pentru mastile de fata confectionate acasa, inclusiv cele care folosesc banda elastica.Multi sud-asiatici au gasit masuri provizorii pentru acoperirea fetei - de la sariuri si esarfe, pana la batiste si prosoape - folosite inainte de focar pentru a proteja de soare, praf si poluare.Intre timp, echipe de politie , organizatii de caritate si grupuri de auto-ajutor ale femeilor au facut milioane de masti lavabile pe care le ofera comunitatilor sarace si rurale gratuit sau la un pret scazut.Saral Design Solutions, o intreprindere din Mumbai care produce absorbante la costuri reduse, fabrica intr-un minut pana la 70 de masti chirurgicale de unica folosinta cu trei pliuri, fiecare costand mai putin de 6 centi.Dar acestea sunt exceptii - majoritatea nu au de ales decat sa cumpere la suprapret masti de proasta calitate pe care rareori le pot spala."Am folosit-o pe aceasta timp de mai multe zile", a spus soferul de ricsa cu motor Gul Pacha Pacha din Kabul, aratand spre o masca de unica folosinta murdara si uzata, in timp ce cativa barbati afgani din clasa de mijloc treceau pe acolo purtand manusi si avand fetele acoperite corespuzator."Este dificil sa respir cu ea pusa, asa ca o port doar atunci cand am pasageri".