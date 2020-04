Masca si manusile devin obligatorii in spatiile publice din Timisoara

LIVE

"Incepand cu data de 22 aprilie a.c. pe teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara, se instituie obligativitatea persoanelor de a purta masca si manusi pe mijloacele de transport public si in spatiile inchise ale structurilor publice si private in care se desfasoara relatii cu publicul", se arata in hotararea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Timisoara.Si alte localitati din judetul Timis au instituit obligativitatea purtarii de masti, saluri, esarfe, dar si manusi, in spatiile publice.