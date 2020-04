Masura disperata luata de autoritatile unui oras suedez pentru a impiedica raspandirea coronavirusului

Ziare.

Noaptea Walpurgis, un festival renumit in toata Scandinavia, da mari batai de cap in acest an, din cauza pandemiei de coronavirus.Cum masurile de distantare sociala nu exista in Suedia, autoritatile din Lund cauta solutii pentru a-i tine pe oameni departe de locul in care festivalul ar urma sa aiba loc.In acest sens, oficialii au luat decizia de a imprastia o tona de... gainat de pui!"Lund ar putea foarte bine sa devina un epicentru pentru raspandirea coronavirusului in ultima seara din aprilie", a declarat presedintele comitetului de mediu al consiliului local, Gustav Lundblad, pentru ziarul Sydsvenskan, potrivit BBC "Prin imprastierea fecalor de pui avem ocazia sa fertilizam peluzele si, in acelasi timp, nu va fi foarte placut sa stai si sa bei bere", a continuat acesta.Noaptea Walpurgis e o sarbatoare pagana a primaverii.Suedia a raportat 20.302 cazuri si 2.462 de decese cauzate de COVID-19.I.G.