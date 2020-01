Masura fara precedent: Rusia isi inchide intreaga frontiera cu China din cauza noului coronavirus

Ziare.

'Un ordin a fost semnat astazi si el. Vom informa astazi pe toata lumea despre masurile luate privind inchiderea frontierei in Extremul Orient' rus, a anuntat premierul Mihail Misustin, citat de agentiile de presa ruse, dar fara sa ofere detalii cu privire la calendar si nici daca inchiderea frontierei vizeaza si porturile.Ministerul de Externe rus a anuntat la randul sau, intr-un comunicat,, in enclava europeana Kaliningrad si la Sankt-Petersburg, al doilea oras ca marime al tarii si o importanta destinatie turistica.De asemenea, autoritatile i-au indemnat pe rusi sa se abtina de la orice fel de deplasari in China, 'cel putin daca aceasta nu este absolut necesar'.incepand de vineri, 31 ianuarie, lasand doar trenurile directe Moscova-Beijing, potrivit Reuters.Rusia nu a inregistrat pe teritoriul sau niciun caz de infectare cu noul coronavirus de la aparitia acestuia in orasul chinez Wuhan.Numerosi chinezi, turisti si muncitori, se afla in Rusia, in special in Siberia si Extremul Orient. Acestia folosesc pe scara larga aeroporturile rusesti ca punct de tranzit catre tarile europene.