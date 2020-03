Masuri adoptate la nivel mondial pentru combaterea impactului economic al epidemiei de coronavirus

Statele Unite

Lista masurilor adoptate de unele dintre cele mai mari economii sau blocuri economice din lume a fost intocmita de Reuters:Rezerva Federala a redus dobanda de politica monetara cu 0,5 puncte procentuale, prima masura de urgenta de acest timp luata de banca centrala dupa criza financiara din 2008.Presedintele Donald Trump a promulgat un proiect de lege care aloca 8,3 miliarde de dolari combaterii coronavirusului si dezvoltarii de vaccinuri China a alocat 110,5 miliarde yuani (15,9 miliarde dolari) combaterii epidemiei. Beijingul a suplimentat finantarea pentru sustinerea regiunilor afectate de virus, iar banca centrala a redus mai multe dobanzi, inclusiv dobanda de politica monetara.Guvernatorul Bancii Japoniei, Haruhiko Kuroda, a promis o suplimentare a lichiditatilor din piata si intensificarea achizitiilor de active. Banca centrala ar putea lua masuri pentru a se asigura ca firmele afectate de epidemie nu vor avea deficit de fonduri in anul fiscal care se va incheia in martie, potrivit unei surse din institutie.Guvernul Japoniei a anuntat ca este pregatit sa adopte masuri de stimulare fiscala pentru a proteja economia de impactul coronavirusului.Banca Centrala Europeana (BCE) a evitat pana in prezent sa reduca dobanzile. Reprezentantii bancii au avut o intalnire neplanificata pe 3 martie, pentru a discuta reactia operationala la coronavirus, cum ar fi daca sa organizeze evenimente si deficitul de personal, si nu vreo masura de reactie, au declarat surse apropiate situatiei.BCE a cerut bancilor din zona euro sa isi analizeze planurile de continuitate a afacerilor si masurile pe care le pot lua pentru a se pregati si a minimiza posibilele efecte adverse ale coronaviruslui, potrivit unei scrisori vazuta de Reuters.Uniunea Europeana ofera guvernelor spatiu fiscal pentru a raspunde impactului economic al epidemiei si ar putea decide masuri de stimulare mai concertate, daca efectele economice vor fi severe.Ministrii de Finante, care au puterea de a aplica reglementarile UE care limiteaza imprumuturile guvernelor, au discutat pe 4 martie un raspuns la impactul asupra cresterii economice avut de epidemie. Acestia au fost de acord ca impactul economic al virusului este o urgenta si un eveniment pe care nu il pot controla.In cazuri exceptionale, regulile bugetare ale UE, numite Pactul de Stabilitate si Crestere, permit guvernelor sa nu mai reduca deficitele si datoria publica si sa reactioneze la problema imediata. Nu exista o limita in aceasta privinta.Conservatorii cancelarului german Angela Merkel sunt divizati daca Germania ar trebui sa adopte un pachet de masuri de stimulare pentru a contracara impactul coronavirusului asupra celei mai mari economii din Europa.Expertii in buget estimeaza ca Guvernul are spatiu fiscal pentru masuri suplimentare in valoare de cel putin 17 miliarde de euro. Unii oficiali au spus ca Berlinul ar putea crea un pachet de stimulare de pana la 50 de miliarde de euro, fara sa renunte la politica Guvernului de a nu contracta datorii noi.Vitorul guvernator al Bancii Angliei, Andrew Bailey, a spus ca banca centrala va astepta pana va avea mai multa claritate in privinta impactului economic al epidemiei, inainte de a lua decizia de a reduce dobanzile.Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a spus ca Europa trebuie sa fie pregatita sa se foloseasca de masuri de stimulare pentru a face fata impactului epidemiei.Guvernul permite companiilor sa suspende plata unor contributii sociale si taxe si activeaza scheme de lucru pe termen scurt subventionate de stat. Executivul a cerut bancii de stat pentru investitii sa garanteze imprumuturile necesare pentru a depasi problemele de lichiditati pe termen scurt.Parisul a mai permis companiilor sa declare forta majora din cauza epidemiei, daca nu isi pot onora contractele cu sectorul public si exercita presiuni asupra companiilor mari sa adopte aceeasi atitudine fata de subcontractori.Banca Rezervelor din India intentioneaza sa suplimenteze lichiditatile din sistemul financiar printr-o a doua serie de operatiuni repo pe termen lung, au declarat oficiali guvernamentali. Banca ar putea injecta in sistemul financiar pana la 1.000 de miliarde de rupii (13,6 milairde de dolari) in runda care va incepe cel mai devreme in aprilie.Guvernul intentioneaza sa creasca deficitul bugetar al anului 2020 cu circa 0,35 puncte procentuale din PIB, pentru a reactiona la aceasta criza. Ministrul Economiei, Roberto Gualtieri, a declarat pe 5 martie ca Roma va cere Uniunii Europene aprobarea de a mari tinta de deficit bugetar, care in prezent este de 2,2%.Guvernul va mari probabil la 5 miliarde de euro valoarea masurilor de sprijin pentru economia afectata de cea mai grava epidemie de coronavirus din Europa, a afirmat in aceeasi zi viceministrul Economiei Laura Castelli.Banca Canadei a redus dobanda cheie la 1,25%, de la 1,75%, ca reactie la epidemie. Ultima oara cand banca centrala a redus dobanda cheie cu 0,5 puncte procentuale a fost in 2009, in timpul crizei financiare.Ministrul Finantelor, Bill Morneau, a spus ca este pregatit sa actioneze rapid pentru a ajuta companiile afectate de coronavirus si ca nu va fi nevoie sa astepte pana la viitorul buget, care este de obicei prezentat in martie.Guvernul a anuntat un pachet de stimulare de 11.700 miliarde de woni (9,8 miliarde dolari) pentru a compensa impactul economic al celei mai grave epidemii de coronavirus din afara Chinei.Ministrul de Finante, Hong Nam-ki, a spus ca fondurile suplimentare, care trebuie aprobate de Parlament, vor fi destinate sectorului sanatatii, ingrijirii copiilor si pietelor in aer liber.