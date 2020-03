Masuri anti-coronavirus: Cehia declara stare de urgenta, Slovacia isi inchide granitele

Ziare.

"Niciun cetatean strain nu va avea voie sa intre in Slovacia" incepand de vineri dimineata, a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Peter Lazarov, adaugand ca "doar cetatenilor polonezi li se va permite intrarea in tara"Si Cehia isi va inchide granitele pentru calatorii straini care vin din 15 tari, printre care Franta, Germania, Austria sau Marea Britanie, pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat joi premierul ceh Andrej Babis.Totodata, nici cetatenii cehi nu vor mai putea calatori in aceste 15 tari considerate "de risc".Intre alte masuri, Guvernul de la Praga a mai decis interzicerea evenimentelor publice cu participarea a peste 30 de persoane si inchiderea unor spatii publice cum sunt centrele de sport sau de servicii spa, teatrele, cinematografele, cluburile si bibliotecile, in timp ce restaurantele vor fi nevoite sa inchida la ora 20:00, a afirmat premierul.Cele 15 state "de risc" vizate de aceasta interdictie sunt: China, Coreea de Sud, Iran, Italia, Spania, Austria, Elvetia, Suedia, Norvegia, Olanda, Belgia, Danemarca, Franta, Germania si Marea Britanie.Pana acum, in Cehia se inregistreaza 94 de cazuri de infectare cu Covid-19, iar Slovacia a inregistrat 16 cazuri de contaminare.