Masuri anti-coronavirus in Romania: Sunt interzise activitatile care aduna mai mult de 1.000 de persoane

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ultimele informatii privind situatia imbolnavirilor.S-a aprobat procedura si criteriile suspendarii cursurilor in scoli, in contextul aparitiei unui caz de coronavirus, potrivit acestuia.Totodata, incepand de duminica, se interzic activitatile care presupune participarea unui numar mai mare de 1000 de persoane, indiferent daca sunt publice sau private.In cazul evenimentelor care presupun prezenta mai multor persoane, se va decide punctual.Arafat a reluat recomandarea ca cetatenii romani sa nu circule in zonele afectate de coronavirus, iar celor care sunt in aceste zone sa nu vina in Romania, pana in 31 martie.O alta masura anuntata este sistarea stagiilor practice in spitale pentru studentii de la Medicina.Horatiu Moldovan, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, a dat si ultimele date privind pacientii: 13 cazuri de imbolnavire, 15 persoane plasate in carantina si alte 12.734 izolate la domiciliu.Sambata, au fost confirmate inca patru cazuri de persoane care sunt infectate cu noul coronavirus, fiind vorba despre un barbat de 49 de ani intors din Roma la sfarsitul lui februarie, primul caz din Bucuresti, despre o tanara de 15 ani din Timisoara si alta de 16 ani din Hunedoara si despre un barbat din Galati, intors din Italia.In acelasi timp, insa, un tanar de 16 ani, elev de liceu din judetul Timis, s-a vindecat si a fost externat.In plus, mai sunt trei romani cu coronavirus in Italia, confirmati de MAE, dar si unul in Spania, despre care insa au aparut informatii deocamdata doar in presa iberica.Pe de alta parte, cei doi romani infectati de pe nava din Japonia s-au vindecat si s-au intors acasa.