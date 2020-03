Masuri anti-coronavirus: Ungaria vrea sa dezinfecteze banii aflati in circulatie

Ziare.

In acest proces, bancnotele invelite intr-o pelicula retractila vor fi inmagazinate intr-un container timp de doua saptamani si apoi vor fi supuse unui tratament termic la temperaturi de intre 160 si 170 grade Celsius, potrivit portalului hvg, citat de EFE marti.Ungaria este prima tara europeana care utilizeaza aceasta tehnologie, aplicata deja in China si Coreea de Sud, pentru a evita contagierea cu noul coronavirus prin intermediul banilor.Un studiu elaborat de epidemiologi ai guvernului chinez asigura ca virusul de la Wuhan (COVID-19) poate trai "mai multe zile" pe suprafetele infectate cu picaturi respiratorii, inclusiv pe hartie, ceea ce sporeste riscul de contagiere, daca o persoana le atinge si duce apoi mana la gura sau la nas.Potrivit studiului, timpul in care coronavirusul supravietuieste pe o suprafata depinde de factori precum temperatura: de exemplu, la 37 de grade poate trai intre doua si trei zile pe suprafete ca sticla, panza, metalul, plasticul sau hartia.Autorii studiului au concluzionat ca virusul poate supravietui in aer cel putin 30 de minute si se poate raspandi la o distanta de pana la 4,5 metri.In Ungaria au fost confirmate pana la aceasta data 12 cazuri de Covid-19.