Masuri pentru combaterea coronavirusului: In UE ar putea fi mobilizati medicii pensionari, SUA aloca 8,3 miliarde de dolari

Ziare.

com

Aceasta mobilizare a medicilor pensionati si a studentilor este una din ''chestiunile pe care le discutam activ'', a spus oficialul Comisiei Europene in timpul unei audieri publice in cadrul Comitetului Regiunilor.Dat fiind ca peste 4.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost pana in prezent confirmate pe ansamblul UE, responsabilul comunitar a subliniat ca se impune suplimentarea aprovizionarii cu echipamente medicale de protectie pentru lucratorii sanitari, el avertizand ca multe state membre au stocuri insuficiente de astfel de materiale.Saptamana aceasta, Germania a interzis exportul de materiale sanitare de protectie, in timp ce Franta a rechizitionat productia si stocul de masti sanitare.Ministrii sanatatii din statele UE se vor intalni vineri la Bruxelles la o reuniune extraordinara dedicata crizei create de coronavirusul COVID-19.De asemenea, Congresul SUA a aprobat joi un plan de urgenta de 8,3 miliarde de dolari pentru a finanta lupta impotriva noului coronavirus care se raspandeste in Statele Unite, relateaza AFP.Senatul american a votat practic in unanimitate in favoarea acestei finantari exceptionale, rezultata dintr-un acord intre alesii republicani si democrati si care a fost votata cu o zi inainte de Camera Reprezentantilor.