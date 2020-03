Masuri luate in estul Europei pentru limitarea pandemiei, din Bulgaria pana in Slovacia

Ziare.

In spitalele dinsunt internati 113 pacienti infectati cu noul coronavirus, dintre care 13 sunt la terapie intensiva. Varsta medie a pacientilor este de 46 de ani.Intr-o convorbire telefonica avuta marti cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, premierul bulgar Boiko Borisov a spus ca guvernul sau este interesat sa achizitioneze lunar aproximativ 30.000 de teste PCR din Coreea de Sud.Pe de alta parte, autoritatile dinau impus o interdictie de circulatie pentru a limita raspandirea pandemiei COVID-19, relateaza HINA. Astfel, muntenegrenii nu isi pot parasi locuintele intre orele 19:00 si 05:00 in cursul saptamanii si de sambata ora 13:00 pana luni la ora 05:00.Interdictia va dura doua saptamani si nu se refera la oamenii care lucreaza in serviciile publice. Masurile se bazeaza pe Legea privind protectia contra bolilor infectioase in virtutea careia guvernul poate impune o restrictii asupra circulatiei cetatenilor daca este declarata o epidemie.Numarul de persoane testate pozitiv in Muntenegru a ajuns la 105, iar doi pacienti au decedat.Muntenegrul a primit 3,5 tone de echipament medical din partea investitorului grec Petros Stathis, sosit luni la Podgorica de la Dubai.In, numarul cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns marti la 411, dupa ce in ultimele 24 de ori au fost confirmate noi cazuri la Sarajevo, Tuzla si Banja Luka. Parlamentul bosniac si-a suspendat activitatea din cauza epidemiei COVID-19.Pana in prezent in aceasta tara si-au pierdut viata 25 de persoane din cauza noului coronavirus, toate avand comorbiditati.La Banja Luka, capitala(entitatea sarba din Bosnia), restrictiile asupra circulatiei persoanelor vor ramane in vigoare pana la 13 aprilie. Persoanele in varsta de peste 65 de ani pot iesi din locuinte de doua ori pe saptamana pentru achizitionarea de alimente si medicamente.In, persoanele cu varste sub 18 ani si peste 65 au interdictia de a-si parasi locuintele in pofida avertismentelor conform carora masura este neconstitutionala.Ca urmare a unei decizii a autoritatilor de la Sarajevo prin care sunt interzise adunarile cu cel putin 20 de persoane, o sesiune a parlamentului Federatiei croato-musulmane, programata pentru marti, a fost anulata.Potrivit agentiei TASR, inau fost confirmate luni 30 de noi cazuri de bolnavi de COVID-19, numarul total ajungand la 363, a anuntat premierul Igor Matovic.Acesta a adaugat ca cel mai tanar pacient testat pozitiv este un copil de trei ani, iar cel mai in varsta o femeie de 80 de ani.