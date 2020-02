Masuri urgente in Arad de teama coronavirusului. Universitatea "Vasile Goldis" cere suspendarea cursurilor

0748988884

In cadrul sedintei, conducerea Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad a anuntat ca va solicita aprobarea Ministerului Educatiei pentru suspendarea cursurilor pe o perioada de 14 zile.Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, prefectul Gheorghe Stoian a convocat, duminica seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in vederea implementarii masurilor preventive necesare in contextul aparitiei cazurilor de imbolnaviri cu COVID-19 in cateva localitati din Italia.Alaturi de membrii comitetului, la sedinta au participat primarii localitatilor de frontiera din judetul Arad, rectorul Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, consulul onorific al Italiei la Arad, Roberto Sperandio, precum si directorul general al Politiei Locale Arad, Adrian Toma.Tinand cont de specificul Aradului ca judet de frontiera, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca cetatenii care se prezinta in toate punctele de trecere a frontierei din judetul Arad din zonele afectate vor completa un chestionar pus la dispozitie de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Arad, in care declara, pe propria lor raspundere, locatia de imbarcare, precum si pe cea de destinatie.De asemenea, se va asigura permanenta in toate punctele de trecere a frontierei cu medici din cadrul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Arad.Totodata, s-au identificat anumite spatii pentru amenajarea eventualelor centre de carantina si se va restrictiona accesul vizitatorilor in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad.Conducerea Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad a anuntat ca va solicita aprobarea Ministerului Educatiei pentru suspendarea cursurilor pe o perioada de 14 zile, cu recuperarea activitatilor didactice si modificarea structurii anului universitar. Pentru orice situatie de urgenta a studentilor, universitatea pune la dispozitie un numar de telefon Help Desk UVVGDirectorul executiv al Directiei de Sanatate Publica a Judetului Arad a informat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ca, pana in prezent, nu au fost inregistrate cazuri care sa necesite izolare intr-un centru de carantina.