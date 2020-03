Masurile pregatite dupa declararea starii de urgenta: Citu spune ca plata ratelor la banci ar putea fi amanata

Ziare.

Citu a mentionat ca unii romani ar putea scapa de plata ratelor bancare pentru cateva luni. Intrebat daca este vorba doar despre cei aflati la izolare, Citu a mentionat ca spera ca aceasta masura sa se aplice unui numar cat mai mare de romani, dar ca nu stie inca sigur.De asemenea, Citu a precizat ca Guvernul va stabili saptamana viitoare alte masuri ce vor viza companiile, unde plata contributiilor si a impozitelor ar putea fi amanata. De asemenea, Citu a spus ca si popririle vor fi suspendate pentru o perioada."Avem masurile elaborate si le vom aproba in sedintele de Guvern de saptamana viitoare. Sunt masuri in corelare si coordonare cu sistemul privat si bancar, dar si masuri care au la baza finantare de la Comisia Europeana. E nevoie de un pachet semnificativ care sa fie de cel putin 1% din PIB. Suntem pregatiti de orice scenariu pentru a mentine cresterea economica, a locurilor de munca si a puterii de cumparare a romanilor. O sa ajutam companiile sa treaca peste aceasta perioada de 2-3 luni de zile. Vom amana o perioada plata unor datorii catre buget, cum ar fi contributii, impozite locale.Am facut, de asemenea, solicitare la ANAF, sa terminam cu popririle pe persoana fizica si companii. Am vorbit cu supermarketurile si m-am asigurat ca exista stocuri de produse. Ni se spune ca nu sunt probleme. Avem pachete pentru IMM-uri, le vom anunta saptamana viitoare. Am vorbit vineri cu sistemul bancar, am avut discutii informale. Am cerut sa gaseasca solutii pentru amanarea ratelor timp de 2-3 luni de zile. Sunt convins ca va fi luata si aceasta masura. Nu stiu detalii, dar sper sa fie intinsa pentru cat mai multe persoane. Se va face un program flexibil care sa poata fi evaluat si revazut. Este bine ca sistemul bancar raspunde pozitiv la ce am vorbit vineri si vom veni cu masuri", a spus Citu la Digi 24.Totodata, Citu a mentionat ca Romania nu are probleme financiare in acest moment."Ne-am pregatit pentru mai multe scenarii. Am asigurat finantarea Romaniei. Pensii, salarii, ajutoare sociale, totul este asigurat pentru ca ne-am imprumutat in prima parte a anului, ca acum au crescut dobanzile", a explicat Citu.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va decreta, incepand de saptamana viitoare, stare de urgenta in Romania, ca urmare a efectelor pandemiei de coronavirus. Seful statului i-a rugat pe romani sa respecte masurile pentru a iesi cat mai repede din situatia asta.Anuntul a fost facut la Cotroceni dupa ce Guvernul Orban a fost reinscaunat astazi de aceiasi parlamentari care l-au demis in urma cu o luna.C.S.