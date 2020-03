Maternitate din Timisoara, in carantina dupa ce 5 asistente au COVID-19: Una lucra la sala de nastere

Ziare.

Conducerea Spitalului Municipal Timisoara, in subordinea caruia se afla Maternitatea Odobescu, a decis ca toate pacientele internate in acest moment la aceasta unitate sanitara, dar si toate cadrele medicale si personalul auxiliar trebuie sa ramana in carantina, in spital, pe principiul "nimeni nu intra, nimeni nu iese"."Am carantinat, inchidem maternitatea, testam tot personalul. Sunt in jur de 80 de persoane in acest moment in spital si nu pleaca nimeni acasa pana nu aflam rezultatele testelor. Este vorba despre cinci asistente confirmate. Una dintre ele la sala de nastere, sotia unui domn de la ambulanta care a fost confirmat, si atunci cand s-a aflat a fost trimisa acasa, dar si celalalte patru care nu au avut contact cu persoane infectate, au avut simptomatologie usoara", au declarat rprezentantii Spitalului Municipal din Timisoara.Maternitatea Odobescu, acum inchisa, ar fi trebuit sa preia toate pacientele de la Maternitatea Bega, cea de-a doua maternitate din oras, dar care apartine de Spitalul Judetean, intrucat aceasta din urma a devenit spital suport pentru ingrijirea pacientelor infectate cu coronavirus. Femeile care au nevoie de ingrijiri vor fi redirectionate catre o unitate medicala privata."Avand in vedere ca Maternitatea Bega este spital suport si noi trebuia sa preluam cazurile lor, noi am propus sa nominalizeze Prefectura un alt spital care sa preia aceste cazuri, de exemplu spitalul Premiere", au mai spus oficialii spitalului.