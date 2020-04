Medic american: Noul coronavirus poate fi transmis, fara indoiala, si prin vorbire

Ziare.

com

Transmisia pe cale aeriana ar oferi o explicatie cautata de mult timp pentru gradul de contaminare ridicat cu virusul responsabil de pandemia COVID-19 pentru ca se pare ca persoanele infectate, dar fara simptome, sunt responsabile de o mare parte din contaminari, fara sa stie.Medicul Anthony Fauci, director al Institutului national pentru boli infectioase si consilier al lui Donald Trump cu privire la epidemie, a evocat pe Fox News vineri informatii indicand ca "virusul poate in realitate sa se transmita cand oamenii nu fac decat sa vorbeasca, nu doar cand ei stranuta sau tusesc".Academia Nationala de Stiinta a SUA a detaliat intr-o scrisoare trimisa Casei Albe miercuri mai multe rezultate stiintifice preliminare care inclina balanta in favoarea unei transmiteri a virusului prin aerul expirat de oameni ('aerosoli' in limbaj stiintific) si nu doar prin picaturi proiectate in cursul unui stranut direct spre fata altor persoane sau pe suprafete (unde s-a demonstrat ca virusul poate supravietui ore, chiar zile, in functie de tipul de suprafata)."Lucrarile de cercetare disponibile in prezent sustin posibilitatea ca SARS-CoV-2 sa poata fi transmis prin bioaerosoli generati direct prin expirare de catre pacienti", scrie Harvey Fineberg, presedinte al comitetului asupra maladiilor infectioase emergente intr-o scrisoare in numele Academiei vazuta de mai multi alti experti.El citeaza patru studii si subliniaza ca ar trebui mai mult pentru a intelege mai bine riscul veritabil al infectiei prin noul virus. Daca virusul este prezent efectiv in respiratie, nu se stie inca daca aceasta reprezinta din punct de vedere cantitativ o cale importanta de transmitere.Intr-un studiu, cercetatori de la Universitatea din Nebraska au regasit portiuni din codul genetic al virusului (ARN) in aerul camerelor unde erau izolati pacienti. Gasirea acestor fragmente de virus nu este totusi echivalentul gasirii intregului virus.Cercetatori de la Universitatea din Hong Kong au observat recent ca purtarea mastilor reduce cantitatea de coronavirus expirat de bolnavi (experienta a fost facuta cu alti virusi decat SARS-CoV-2).Si cercetatori chinezi la Wuhan au prelevat esantioane de aer in diverse camere ale spitalelor din oras si au descoperit concentratii ridicate de noul coronavirus, in speciale in toalete si salie unde cadrele medicale isi dezbracau echipamentele de protectie.Tinand cont de aceste rezultate, responsabilii americani se pregatesc sa recomande tarii purtarea mastilor - fara indoiala artizanale - fara a se sti deocamdata formularea si gradul de obligativitate."Nu cred ca aceasta va fi obligatorie", a spus Donald Trump joi. La New York, primarul a cerut deja locuitorilor sa-si acopere fata in exteriorul locuintei.