Medic care a ajutat o gravida suspecta de COVID-19: Avem echipamente de protectie?...nu avem!!! Avem teste?...nu avem!!!

LIVE

Ziare.

com

"Eu in garda de primire, astazi impreuna cu cativa colegi! Sunt informata ca va ajunge in spital o gravida, cu nastere declansata si care a luat legatura (vizita) acum o saptamana cu un neam de al ei, sosita din Veneto acum 18 zile! M-am scurs! Indicatia este sa se finalizeze nasterea prin operatie cezariana! A inceput agitatia!", relateaza medicul Dana Popoviciu intr-un mesaju pe Facebook. Medicul a precizat ca au blocat un cabinet de consultatii pentru a o primi pe femeia insarcinata si ca apoi acesta a fost dezinfectat."Avem echipamente de protectie?...nu avem!!! Avem teste pt recoltare si pt a trimite la boli infectioase?...nu avem!!! Si atunci, ce avem? Doctori si asistente care trebuie sa intre in sala si eventual sa se contamineze?...da, asta avem!?A venit gravida, s-a efectuat ancheta epidemiologica..a avut contact cu persoana sosita din Veneto, care nici ea nu a efectuat testul, desi s-a dus si a cerut sa i se faca..indicatia a fost doar de autoizolare la domiciliu,Doar cu 2 randuri de masti, 2 randuri de manusi si halatul steril! Dzeu cu mila!", a continuat medicul.Medicul se plange ca nu este normal ceea ce se intampla in aceste momente si precizeaza ca numarul cazurilor este inca mic, pentru ca nu sunt testati oamenii."Nu este normal ce se intampla! Nu este normal sa NU avem echipamente de protectie! Nu este normal sa expui la risc un spital intreg!In aceste conditii de practicare a medicinei in conditii de pandemie, Romania va depasi alte state europene la numarul de cazuri! De ce avem noi (inca) putine cazuri? ...deoarece oamenii NU sunt testati! Este un fals adevar expus publicului! Stat roman! Esti obligat sa achizitionezi teste, dezinfectante si materiale de protectie! Sanatatea este garantata de Constitutie!Cum ne-a fost noua, celor din garda, sanatatea garantata astazi???Si garda continua ...", a incheiat medicul postarea de pe Facebook.A.G.