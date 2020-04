Medic de la Spitalul Suceava: Pacientii cu COVID simt ca si cum ar avea cioburi in plamani

Ziare.

com

Ionut Nistor este medic nefrolog si s-a oferit voluntar sa mearga in epicentrul infectiei cu COVID-19 din Romania - Spitalul Judetean din Suceava. Este echipat din cap pana in picioare si spune ca trebuie sa stea "in costumul de sauna" ore bune, in fiecare zi."Este socant la inceput, pentru ca nu e un lucru despre care, pe care l-am mai vazut sau pe care l-am facut de o suta de ori. Cine spune lucrul acesta minte. Avem toti, mai mult sau mai putin, exprienta limitata in tratamentul acestor boli", a declarat doctorul.Atunci cand Ionut Nistor a ajuns la Suceava, spitalul era decimat, cu sute de cadre medicale infectate."De fapt, oamenii cu care lucrezi sunt 1 sau 2 maxim, intr-o sectie, asta insemna la momentul 0 tot personalul. Doi oameni, o asistenta, o infirmiera, un medic si asa trebuia sa mergi mai departe", a spus Ionut Nistor.Acesta a povestit cat de greu i-a fost si sa ii vada pe pacientii din sectia de Nefrologie, unde lucreaza, cum se chinuiau din cauza bolii."Unii pacienti descriu aceste simptome ca si cum ai avea foarte multe cioburi de sticla si atunci cand respiri simti ca te taie in interiorul pieptului si este foarte dureros sa respiri", a mai spus medicul.Lui Ionut Nistor nu ii pare rau ca a mers sa dea o mana de ajutor, dar recunoaste ca nu va uita curand experienta din Spitalul Suceava."Incercam sa nu vedem lucruri, care sunt convins, ca daca nu am fi medici, recunosc ca sunt destul de socante. Anumite sechele se vor vedea mai tarziu. Ne concentram aceste eforturi spre a face bine", a precizat medicul.