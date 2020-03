Medic de la Universitar: Al 4-lea pacient care a murit nu a fost testat la timp, desi avea simptome

Directia de Sanatate Publica Brasov este acuzata ca ignora apelurile medicilor de familie

LIVE

Ziare.

com

Doctorul Rodica Maria Constantin, care se afla in autoizolare, atrage atentia ca si acum sectia de Nefrologie a Spitalului Universitar din Bucuresti este deschisa, in ciuda faptului ca doi pacienti infectati tratati aici au murit in ultimele 48 de ore. Mai mult, spune medicul acestia au stat pe sectie mai multe zile, iar personalul nu s-a protejat pentru ca nu exista echipamente de protectie.Sectertarul de Stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tatatu a declarat, pentru Europa FM, ca la Spitalul Universitar din Bucuresti se desfasoara o ancheta.In acelasi timp, Directia de Sanatate Publica Brasov este acuzata ignora apelurile medicilor de familie din judet."Sunt foarte multe nelamuriri vizavi de gestionarea pacientilor care sunt la izolare sau in carantina, eliberarea unor acte aferente acestor izolari. Inclusiv aceste intrebari le-am pus catre Directia de Sanatate Publica, insa nu ni s-a raspuns. La numerele oferite nu se raspunde.Este foarte greu sa tinem legatura cu Directia de Sanatate Publica in aceasta perioada. Daca exista totusi colegi care prind o legatura, e foarte bine, dar si pacientii se plang ca suna incontinuu si nu li se raspunde", a declarat Sefa Patronatului Medicilor de Familie Brasov, Ana Sestacova.Aceasta sustine ca medicilor care fac garzi in centrele de permanenta li s-a solicitat sa se deplaseze la domiciliul pacientilor izolati sau chiar carantinati, desi este ilegal.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, marti, ca 186 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore . Este vorba despre pacienti care au intre 4 si 85 de ani.