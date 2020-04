Medic din Suceava, despre acordul dintre MAI si BOR: Sa nu plangeti si sa nu va plangeti saptamana viitoare!

LIVE

La Suceava pericolul este cu atat mai mare, cu cat spitalul este inca in criza."Acum o saptamana, de Pastele catolic, s-a putut. In Grecia se poate. Acum, intr-un oras aflat in stare de carantina (din care, totusi, culegatorii de sparanghel pot pleca organizat la Cluj), cu un spital asediat de bolnavi, pe care o mana de oameni (restul fiind infectati, din motive pe care nu le mai disutam acum) se chinuie, pana la limita epuizarii sa-l faca cat de cat functional, de aproape o luna de zile, ne-am hotarat brusc ca putem, in diverse forme bizare, sa participam la Slujba de Inviere. Nu cred ca este vorba decat de calcul politic aici.", spune medicul Cristina Hrustovici.Aceasta acuza faptul ca politistii, in loc sa se ocupe de restrictionarea traficului, vor duce lumina din bloc in bloc."Daca va bate vantul si li se va stinge faclia, o vor reaprinde cu bricheta din dotare. Stim foarte bine ca pe parcursul a 2000 de ani Lumina Sfanta se aprindea in altarele bisericilor. Asta cu adusul de la Ierusalim e doar o gaselnita electorala de sorginte bucovineana, de vreo 10 ani, cred, pe care lumea o considera un dat de cand lumea", mai arata medicul.Medicul sucevean avertizeaza ca saptamana viitoare va avea loc o "explozie" a cazurilor de imbolnavire si, inevitabil, a deceselor.Va spune asta un om care, in noaptea de Inviere va fi in spital, cu o candela aprinsa si, daca pacientii mi-o vor permite, cu o carte de rugaciuni in mana. Si imbracata ca-n poze.Si sunt o favorizata a sortii, asistentele, infirmierele, colegii mei din ATI si UPU nu vor avea sansa asta. Daca as fi fost acasa, as fi iesit la geam cu o lumanare si as fi cantat HRISTOSA INVIAT de la fereastra. La spital nu pot, fereastra camerei de garda da spre morga", mai scrie medicul.Cristina Hrustovici spune ca este un om care merge de ani de zile in Vinerea Mare la Prohod, si care, cand munca i-a permis-o, a fost la Inviere la biserica si chiar si la Sfanta Liturghie de dupa slujba, pana dimineata, iar atunci cand poate, participa si la Sfanta Liturghie de duminica."Dar acum sunt vremuri exceptionale si trebuie luate masuri exceptionale. Daca nu, va rog frumos sa nu va plangeti. Nu aveti nicio scuza. P.S. Pentru nimic in lume nu vreau sa-i supar pe prietenii mei preoti, pe care ii respect, si in al caror sprijin cred din tot sufletul. P.S.2 pozele sunt mai vechi, nu vreau sa impresionez pe nimeni, pana acum le-am aratat doar prietenilor. Nu e vorba de mine aici, eu imi fac treaba. Atat cat ma va tine Bunul Dumnezeu sanatoasa", incheie doctorul scrisoare sa.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, marti seara, ca romanii vor putea merge vineri si sambata la biserica sa ia Sfintele Paste, iar Lumina sfanta le va fi adusa in fata locuintelor de catre voluntari si echipaje MAI.Intre timp, insa, presedintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului sa renunte la acordul cu BOR. Asta desi Marcel Vela a declarat ca au stiut de aceasta decizie si premierul, si presedintele Iohannis si sunt de acord. Presedintele Iohannis a explicat ca numarul noilor cazuri si al deceselor a crescut, asa ca nu avem niciun motiv de relaxare, dimpotriva, trebuie sa ramanem in continuare in casa.Seful statului a subliniat ca, probabil, acordul cu BOR a avut la baza cele mai bune intentii, dar ele nu au fost bine puse in practica, prin urmare va cere Guvernului sa anuleze acordul semnat aseara de ministrul de Interne si sa gaseasca o alta formula, daca e posibil.Pana in acest moment, insa, ministrul Vela nu a anuntat daca va renunta sau nu la acord.