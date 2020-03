Medic din Vama Nadlac: Nu lupti doar cu epidemia, ci si cu nesimtirea. Infractionalitatea va creste semnificativ

Ziare.

Vlad Rosca, medic in Vama Nadlac, a povestiti pe Facebook, cum a fost tratat, el si colegii lui, de cei care au format in toiul noptii "o caravana a nepasarii"."Pe la 3 si ceva, tarziu in noapte... din departare se vad sute de faruri. Parca un oras luminos se apropia de noi. In cateva minute erau aliniati pe 4 coloane... erau kilometri de faruri. Stiam de unde incepe, dar nu unde se termina. A inceput haosul!", povesteste doctorul.Acesta sustine ca la fata locului erau mobilizati reprezentanti ai DSP, ai Politiei de frontiera , Jandarmeriei si ai Politiei."Dupa cateva minute insa am realizat ca nu lupti aici doar cu epidemia de Covid-19, ci cu indolenta, nesimtirea si lipsa de respect a celor ce au intrat in tara. O lipsa de respect fata de noi si fata de intreaga Romanie. Aroganta, superficialitate... lipsa de educatie si de rusine... toate au fost prezente. Nu a contat nimic... izolarea, carantina... riscul de a fi bolnavi si de a imbolnavi oameni... toate erau un pret mic in comparatie cu dorinta de a intra in tara.Pentru ei nu au contat romanii, ci doar Romania vazuta ca ultima oportunitate si sansa. Infractionalitatea va creste semnificativ, nu avem nevoie de studii pentru a constata asta.... epidemia aceasta va deveni din problema principala... doar o problema asociata celor ce vor urma", a scris doctorul pe pagina de Facebook.Medicul sustine ca nu vorbeste despre cei din diaspora, ci despre cei carora ne le mai merge cu "furturile, prostitutia si cersitul"."Nu vorbim de diaspora, nu vorbim de romani din strainatate care sunt exemplu de caracter si omenie... ei nu au fost, ei nu vin, ei respecta... si noi ii respectam! Vorbim aici de cei carora nu le mai merge cu furturile, prostitutia si cersitul... despre asta vorbim si stiti bine!", a mai scris medicul Vlad Rosca.Mii de romani au revenit, in ultimele zile, in tara din strainatate. Unii dintre ei au fost blocati la granita dintre Austria si Ungaria, dupa ce tara vecina si-a inchis granitele. Autoritatile ungare le-au permis cetatenilor romani tranzitarea teritoriului Ungariei, la cererea Ministerului Afacerilor Externe de la Bucuresti.