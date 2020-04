Medic infectat cu COVID-19: Am avut un halat de unica folosinta. Nu am putut sa las pacientul, sa nu-i pun un diagnostic

LIVE

Ziare.

com

Ioan Demeter este medic la Spitalul Judetean Deva si din 30 martie unul dintre pacientii cu noul COVID-19, tratati in Sectia de Boli Infectioase a spitalului.El a luat virusul de la un pacient din sectia Oncologie, caruia i-a facut o endoscopie digestiva. Medicul a povestit ca a trebuit sa faca interventia fara echipament special de protectie deoarece, desi a solicitat, nu a primit."Momentul de infectie il consider efectuarea unei endoscopii digestive la un pacient cu hemoragie digestiva superioara, din sectia Oncologie, cu cateva zile inainte de infectare. E un pacient pe care, desigur, nu am putut sa-l las, sa nu-i pun un diagnostic si cu consecintele terapeutice care urmeaza dupa aceasta investigatie.Nu am avut la dispozitie, desi am solicitat, tot echipamentul necesar pentru o astfel de investigatie care presupune existenta unor aerosoli. Si atunci, trebuia sa fiu in echipament de protectie ceva mai complicat decat", a spus medicul Ioan Demeter.Acesta a spus ca a incercat sa se protejeze "cum a putut"."Am pus, ce-i drept, doua masti chirugicale in ideea de a ma proteja, dar n-am reusit. Nici sa las pacientul nerezolvat.(...) Desi, in astfel de cazuri, se intra cu doua asistente si un medic, am solicitat echipament macar pentru medic si o asistenta medicala. Am incercat sa facem cum am putut. Asistenta, care statea in spatele pacientului, nu s-a infectat. Eu, care stateam in fata pacientului, m-am infectat", a povestit medicul.Fost director al DSP Hunedoara si la Spitalul Judetean Deva, medicul Ioan Demeter spune ca in Sectia Boli Infectioase, unde este internat, personalul medical este echipat corespunzator si ca "totul se desfasoara ireprosabil".In alte sectii ale spitalului, insa, cadrele medicale sunt tensionate pentru ca fosta conducere a institutiei a schimbat planurile, iar medicii nu inteleg de ce un spital de urgenta a fost transformat intr-un spital pentru tratarea pacientilor COVID-19.Potrivit medicului Ioan Demeter, cel putin doua sectii ale SJU Deva sunt acum pline cu pacienti bolnavi de COVID-19, iar numarul lor ar putea fi mult mai mare, iar el sustine ca in aceasta "batalie" este nevoie ca personalul medical sa fie testat periodic si sa aiba suficiente echipamente de protectie."Sectia de Infectioase, cu 25 de paturi, este plina. Sectia de Interne care a alocat 80 de paturi, daca nu ma insel pentru pacientii cu COVID, este aproape de plina. Cazurile acestea, deocamdata, nu sunt cazuri foarte severe. Sunt cazuri usoare si medii. La ATI, nu stiu sa va spun exact cati pacienti sunt, sub zece sunt. Eu sper sa nu fie chiar un dezastru la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Deva (...).O testare mai sustinuta a personalului medical care trebuie controlat periodic pentru a nu transmite boala mai departe, la pacienti si la familie, este esentiala", este de parere medicul.Ioan Demeter spune ca se va intoarce la munca, dupa ce se va vindeca si medicii ii vor permite, pentru ca spitalul este "a doua casa" a sa. Acesta considera ca, dupa aceasta pandemie, sistemul medical va fi mai bine finantat.Citeste si La spitalul din Deva s-ar putea pune conducere militara. Tataru cere medicilor sa inteleaga ca stilul militar e mai dur