Medic infectat de la Suceava: Am sunat de 70 de ori la DSP. Nici pana astazi nu au fost testati toti colegii mei

LIVE

Ziare.

com

Medicul a povestit pentru Digi 24 ca in momentul aparitiei epidemiei in lume au fost cateva discutii in spital."Au existat anumite discutii, nu stiu in ce masura s-a luat in serios aceasta problema atat in cadrul spitalului cat si intre colegii mei.Din punctul asta de vedere nu a existat o informare generala, doar cateva comunicate prin care ni se aducea la cunostinta ce anume ar trebui sa facem in situatia in care intram in contact cu un pacient covid pozitiv, care sunt pacientii cu risc, care sunt intrebarile pe care ar trebui sa le adresam in consultatie si lucruri de genul asta", a spus medicul.Acesta a precizat ca nu li s-a spus nimic despre modul in care ar trebui sa utilizeze echipamentele de protectie speciale pentru a nu se infecta.A existat o tentativa de creare de circuite, nu neaparat circute separate, dar s-au instalat doua corturi gonflabile la intrarea de la Unitatea de Primire Urgente si la intrarea in ambulatoriu unde era pus cate un medic care adresa un chestionar", a punctat acesta.Medicul a precizat ca sambata trecuta a realizat ca situatia a scapat de sub control."Cand am observat ca se pozitiveaza un numar din ce in ce mai mare de medici din cadrul spitalului. Ulterior, luni m-am prezentat la serviciu, ni s-a adus la cunostinta ca ambulatoriul si Unitatea de Primire Urgente sunt inchise.", a povestit Mircea Dinu Bordiniuc.El a precizat ca a i-a atras atentia ca pacientii care vor fi externati vor merge in comunitate desi au fost expusi unui focar epidemiologic."Poate ar fi trebuit sa se instituie niste masuri de izolare pentru acesti pacienti. I-am atras atentia ca mi se pare ca este depasita de felul in care se trateaza situatia si ar trebui sa raporteze lucrurile acestea mai sus. Ulterior am redactat un document catre directorul medical al spitalului. Se auzea deja ca directorul medical a fost inlocuit cu o alta doamna doctor deoarece este confirmat pozitiv.Si in acest document am spus despre problema pe care o consideram la acel moment in ceea ce priveste externarea pacientilor si am sugerat sa se ia niste masuri deoarece la ora 15.00 urma ca personalul sa se intoarca la domicilii si daca nu se instituiau masurile de izolare urmau sa intre in contact cu persoane din familia lor", a adaugat medicul, precizand ca nu a primit niciun raspuns.Acesta a povestit jurnalistilor ca nu crede ca toti colegii sai au fost testati.deoarece nu s-a organizat o actiune organizata de catre DSP sau de catre spital pentru a-i retesta. Unii dintre ei au iesit din izolare si s-au testat si au fost declarati pozitivi dupa venirea rezultatelor, dar repet nu toti au fost testati. Nu tot personalul medical al spitalului a putut sa respecte conditiile de izolare la domiciliu deoarece spitalul a ramas in continuare deschis desi domnul ministru al sanatatii a declarat ca s-a inchis", a mai spus medicul.