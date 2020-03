Medic infectionist: Ne asteptam ca acest virus sa ramana in circulatie si sa revina in sezonul rece

Ziare.

"Ne asteptam ca acest virus sa ramana in circulatie si sa avem cazuri sporadice sau chiar focare de imbolnavire in perioada rece a acestui an. Estimam ca acest virus nu va disparea din circulatie, avand in vedere impactul pe care il are in momentul de fata la nivel populational.Se va intampla probabil aceeasi poveste cu virusul gripal AH1N1, care, dupa circulatia intensa din perioada anului 2009, a ramas in circulatie si el astazi face parte din virusurile gripale sezoniere pentru care avem inclusiv vaccin", spune medicul infectionist Valeriu Gheorghita.Medicul vorbeste si despre modul in care au gestionat autoritatile situatia persoanelor venite din tarile in care exista foarte multe cazuri de infectare cu Covid 19."Ne asteptam sa creasca probabil numarul de cazuri in tara noastra, insa in momentul de fata cred ca Romania a fost cu un pas inainte in ideea in care s-au dezvoltat niste strategii foarte bine puse la punct de preventie, acele campanii si masuri de carantina, respectiv de autoizolare la domiciliu, noi ne-am dori ca, la momentul intrarii persoanelor pe teritoriul tarii din acele zone afectate, sa fie triate din punct de vedere epidemiologic, si, in functie de riscul de a fi fost expuse la virus, merg in carantina sau se autoizoleaza la domiciliu", a explicat specialistul.Dr. Valeriu Gheorghita spune ca, de Paste, autoritatile ar putea lua masuri suplimentare de limitare a infectiei cu coronavirus. Cei care revin in tara trebuie sa se astepte sa fie izolati la domiciliu sau in carantina, in spatii special amenajate:"Foarte probabil, in functie de evolutia infectiei in celelalte tari europene, si inclusiv in Romania, vom lua masuri evident de limitare, nu putem sa stam pasivi la circulatia unui virus pe care inca nu-l cunoastem din nefericire foarte bine.Nu-l putem caracteriza in totalitate si nu stim la ce sa ne asteptam. Am invatat, din experienta aceasta de doua luni si jumatate, despre ce este vorba, dar virusul nu si-a spus povestea intru totul. Nu cred ca este o poveste cu final tragic, vorbim de forme usoare si asimptomatice in peste 80 la suta din cazuri. Populatia tanara pare ca este mai putin vulnerabila la infectie".Pana acum noul coronavirus a luat peste 3.300 de vieti si a infectat peste 100.000 de oameni in toata lumea.