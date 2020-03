Medic roman, despre masurile luate in Franta pentru a face fata epidemiei de coronavirus: De ce nu s-au inchis scolile

strategia in caz de trecere in stadiul 3, care presupune inchiderea scolilor, limitarea drastica a adunarilor, si de fapt este vorba de oprirea practic a activitatii economice

Specializat in anestezie si terapie intensiva si totodata presedinte al asociatiei medicilor din clinica Rhena de la Strasbourg, Radu Lupescu este implicat direct in organizarea clinicii pentru a face fata acestei epidemii.Intr-o ampla postare pe Facebook , medicul roman face cateva precizari importante si prezinta o parte dintre masurile luate de autoritatile franceze in cazul noii epidemii. Conform statisticilor la zi se claseaza pe locul 5 in lume la numarul de imbolnaviri, dupa China, Coreea de Sud, Italia si Iran, cu 1.209 cazuri confirmate, 12 pacienti recuperati definitiv, 45 in stare critica si 19 decese.Radu Lupescu spune ca, din informatiile despre coronavirus publicate in "reviste medicale serioase", aflam ca in cazul Covid-19 "contagiozitatea este destul de mare", mai exact de 2,2."AdicaDurata de incubatie e in medie 5,2 zile (12 zile, cu un interval de incredere 95%). Adica,", subliniaza medicul.Mortalitatea este greu de calculat in acest moment, pentru ca nu se cunoaste numarul total al imbolnavirilor si unii bolnavi sunt asimptomatici, dar este cert ca ea este"Acum niste date importante:, adica nu necesita trecerea pe la spital. Contagiozitatea e in general corelata cu gravitatea simptomelor; adica un contact prelungit cu cineva bolnav creste probabilitatea de a fi infectat, pentru ca creste numarul de virusi inoculati. Daca treci pe strada pe langa un bolnav, probabilitatea e practic zero", spune medicul roman.In ceea ce priveste, "in Franta exista planuri facute de mult timp pentru acest tip de cazuri", ele fiind puse la punct pentru alte epidemii, de genul SARS, MERS, Ebola samd."Exista un centru de referinta in Paris si alte opt centre regionale de referinta printre care Lille, Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Lyon, Nancy.In cadrul acesta au fost definite: intrarea virusului intr-un biotop; scopul in aceasta faza este: difuzarea virusului; scopul e: epidemie; scopul este limitarea consecintelor epidemiei si: revenirea la normalIn Franta, la ora la care scriu acest mesaj, suntem in stadiul 2, dar cu doua 'clustere' unul in sudul Alsaciei si altul langa Paris, unde sunt un numar mare de bolnavi", precizeaza dr. Lupescu.Situatia este tinuta "deocamdata sub control", dar "spitalele se pregatesc si(duminica - n.red.), adica se pregateste pentru un aflux masiv de pacienti si pentru asta a decis anularea tuturor operatilor chirurgicale ne-urgente.Trebuie sa va spun aici ca la spital, dar si la noi in clinica, facem mai multepe an pentru a verifica numarul de doctori disponibili, rapiditatea cu care putem elibera sali de operatii, care e capacitatea disponibila, paturi de terapie intensiva samd. Asta pentru a fi pregatiti pentru situatii de urgenta: accident de tren, atentat, epidemie...Am fost in aceasta seara in reuniune, in care am elaborat strategia pentru aceasta saptamana siTrecerea la aceasta faza se va face cu mare grija, pentru ca poate avea consecinte nefaste:", subliniaza Radu Lupescu.Pe de alta parte, acesta precizeaza ca"Darsi trebuie evitat neaparat raspandirea virusului, pentru ca nu sunt sigur ca tara noastra este pregatita sa faca fata unui aflux mare de pacienti care va aparea in mod sigur in stadiul 3.Fara sa vorbim de lipsa de personal medical din sistem, de riscul de infectare, care e mai mare la personalul medical, de riscul de absenteism (din cauza fricii de contaminare) etc. Sa nu uitam caprintre pacientii cu alte patologii, din cauza saturarii sistemului sau din cauza panicii create", a adaugat acesta.Prin urmare, concluzia provizorie ar fi aceea ca "pentru a limita consecintele aceste crize sanitare si pentru a-i proteja pe cei dragi"."Situatia evolueaza foarte rapid, iar concluziile de astazi pot fi false maine", mai avertizeaza dr. Radu Lupescu.Conform statisticilor la zi se afla inca in stadiul 1, cu 15 cazuri confirmate, 5 pacienti recuperati si niciunul in stare critica sau decedat. Cu toate acestea, autoritatile au luat o serie de masuri drastice, in pregatire fiind inchiderea scolilor.C.B.