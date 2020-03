Medicii cer Guvernului sa-i consulte inainte sa ia decizii, ca sa inteleaga realitatea din "sistemul de sanatate feudal"

Ziare.

Federatia propune organismelor profesionale din sanatate constituirea unui nucleu de actiune comun si atrage atentia asupra faptului ca, desi n-o poate recunoaste public, "pana acum Guvernul s-a dovedit a fi lipsit de controlul situatiei in privinta salariatilor din sanatate"."Este in interesul comun sa-l sprijinim in a recapata acest control. Putem incepe prin a-l lamuri ca va lua decizii mai bune impreuna cu noi, ca actiunile lui devin mai eficiente daca ne implicam in implementarea lor. Suntem obligati sa-l facem sa inteleaga ca dialogul ar fi determinat evitarea unor tragedii colective cum este cea de la Spitalul Judetean Suceava. Chiar daca nu-si da seama inca, Guvernul nu are toate canalele de comunicare necesare pentru o actiune eficienta.De multe ori canalele sale oficiale sunt bruiate de zgomotele obedientei sau spaimei unora dintre managerii de spitale, speriati sa nu fie schimbati, ori de interventii ale autoritatilor locale, care au in subordinea lor spitale publice. In unele cazuri, presa amplifica distorsionarile. Fiecare dintre organizatiile noastre are propriile canale de comunicare, care pot culege informatii adecvate si pot transmite mesajele necesare. Impreuna, putem oferi decidentilor redundantele necesare contactului cu realitatea in care-si desfasoara activitatea membrii nostri", se arata in documentul citat.FST denunta faptul ca medicii nu au fost suficient de informati in privinta masurilor de protectie pe care sa si le ia."Membrii nostri (ai sindicatelor si ai organismelor profesionale) nu sunt suficient informati privind procedurile de protectie. Este datoria noastra sa-i protejam, printr-o actiune comuna. (...)Membrii dvs. (multi dintre ei fiind si membrii nostri) nu sunt informati indeajuns in privinta procedurilor profesionale adecvate noii situatii. Deoarece nu avem competenta legala pentru a elabora recomandari in acest domeniu, sunteti singurii care o puteti face. Noi va putem sprijini sa le transmiteti. Noi am lansat o grila de evaluare pentru a-i proteja pe cei aflati in zona de risc maxim. Ajutati-ne s-o completam (daca veti considera ca este cazul) si s-o implementam!.Membrii dvs. (multi dintre ei fiind si membrii nostri) au nevoie de sprijin pentru a identifica limitele responsabilitatii profesionale in acest context marcat de foarte multe necunoscute. Noi putem participa la culegerea si identificarea problemelor, insa nu suntem abilitati legal pentru a interveni in rezolvarea lor. Dvs. aveti dreptul legal de a rezolva aceste probleme, sprijinind profesionistii in aceste vremuri tulburi.Membrii nostri (ai sindicatelor si ai organismelor profesionale) au nevoie de o procedura adecvata de rationalizare a echipamentului individual de protectie, care sa asigure in cea mai mare masura eliminarea riscurilor. Noi am lansat un set de solicitari argumentate de modificare a procedurilor existente. Ajutati-ne sa completam propunerile (daca veti considera ca este cazul) si sa determinam implementarea lor!", spune FSS.Federatia sindicala face referire si la intentia autoritatilor de a mobiliza la munca personalul medical infectat cu coronavirus, dar care nu are simptome, desi acest lucru le pune in pericol sanatatea, dar si pe cea a pacientilor."Guvernul intentioneaza sa ne mobilizeze la munca membrii (ai sindicatelor si, in acelasi timp, ai organismelor profesionale) chiar daca sunt infectati COVID-19. Noi avem expertiza juridica necesara pentru a ne sprijini membrii intr-o astfel de situatie. Dvs. aveti expertiza necesara pentru a interveni in dimensiunea profesionala a problemei.Impreuna ne putem asigura ca salariatii din sanatate nu vor fi transformati in cetateni de mana a doua, fiind obligati sa lucreze chiar daca acest lucru le pune sanatatea in pericol (a lor si a pacientilor). Ne intereseaza ca salariatii sa aiba libertatea de optiune in astfel de situatii, actiunea comuna fiind o sansa mai buna pentru apararea acestei libertati", precizeaza FSS.Potrivit sindicalistilor, membrii sindicatelor si ai organismelor profesionale pot evalua rapid lipsurile si nevoile salariatilor din sanatate, avand infrastructura necesara. De asemenea, pot analiza datele impreuna, pentru a identifica problemele si a le aseza in ordinea urgentei, "urmand apoi sa stabilim impreuna solutiile adecvate si caile de implementare a lor"."Stim impreuna ca, intr-o masura semnificativa, sistemul sanitar este dominat de neo-feudalism: in unele cazuri este vorba despre manageri care se comporta ca niste feudali (exemplul colegilor de la Suceava este relevant), in cele mai multe cazuri managerii sunt in subordonarea baronilor locali (de toate culorile politice). Deseori pot fi intalniti manageri care nu sunt dispusi la dialog, adica la gasirea celor mai bune solutii la problemele actuale prin actiunea comuna, unii fiind convinsi ca ei stiu ce trebuie sa faca, altii temandu-se ca vor fi schimbati din functie. Un exemplu elocvent: obedienta i-a impiedicat pe multi sa recunoasca public lipsurile cu care se confrunta in domeniul echipamentelor individuale de protectie, punand astfel in pericol sanatatea celor pe care-i reprezentam.Impreuna putem sa depasim aceasta limita a sistemului, fiind obligati sa aparam sanatatea si securitatea celor pe care-i reprezentam. Actiunea noastra comuna poate determina depasirea acestor bariere. In curand, membrii nostri (ai sindicatelor si ai organismelor profesionale) vor avea nevoie de consiliere psihologica (in unele cazuri aceasta nevoie s-a ivit deja, cea mai evidenta situatie fiind in cazul colegilor/colegelor din DSP-uri).Impreuna putem oferi solutiile adecvate, asigurandu-ne totodata ca acest sprijin ajunge la cei care au nevoie. O solutie tehnica eficienta credem ca o reprezinta constituirea unui nucleu de actiune comun. Suntem deschisi la orice alte solutii eficiente, conditia noastra esentiala fiind actiunea comuna pentru interesul celor pe care-i reprezentam. In aceste momente, aparandu-ne membrii in fata COVID-19, aparam de fapt si cetatenii Romaniei", subliniaza Federatia "Solidaritatea Sanitara".