Medicii de familie spun ca se confrunta cu riscul de a deveni victime ale coronavirusului: Suntem nepregatiti din punct de vedere tehnic

"Societatea Nationala de Medicina Familiei/Medicina Generala (SNMF) constata cu ingrijorare avalansa problemelor care asalteaza medicii de familie in contextul pandemiei cu COVID-19 si semnaleaza autoritatilor riscul de a deveni victime sau potentiale surse de infectie precum si nevoile identificate de medicii de familie pentru ca lupta cu epidemia sa fie eficienta", arata societatea, intr-un comunicat de presa transmis vineri.Conform sursei citate, pe masura ce transmiterea infectiei cu SARS-CoV-2 va deveni una comunitara medicii de familie vor prelua multe responsabilitati, iar rolul lor va creste exponential."Aceasta perspectiva ne gaseste nepregatiti din punct de vedere tehnic deoarece nu avem resursele de autoprotectie si dezinfectie pe care asteptam sa le primim gratuit. Desi ne-am aratat disponibilitatea de a achizitiona materiale de protectie (chiar la preturi mult mai mari decat cele anterioare pandemiei), in acest moment nu avem de unde sa achizitionam astfel de materiale", arata SNMF.Conform sursei citate, pe perioada starii de urgenta, legislatia referitoare la domeniul asistentei medicale va suferi modificari rapide, la care medicii trebuie sa se adapteze."Va creste nevoia de asistenta medicala a populatiei, concomitent cu riscul de infectare a personalului care lucreaza in cabinetele medicale. Prin urmare, aceste modificari legislative trebuie sa aiba pe primul plan protectia personalului medical, care trebuie utilizat exclusiv pentru furnizarea de servicii medicale populatiei.Obligarea medicilor de familie sa desfasoare activitati nemedicale in afara cabinetelor pe de-o parte va scadea capacitatea acestora de a oferi asistenta medicala, iar pe de alta parte va creste riscul de infectare a medicilor de familie cu noul coronavirus, ceea ce va lasa populatia deservita fara asistenta medicala primara in zona respectiva.Acest fapt va aglomera Unitatile de Primire Urgente ale spitalelor si va obliga pacientii sa parcurga distante mari, fapt ce trebuie evitat pe cat posibil pe perioada epidemiei", mai scrie in comunicat.De asemenea, in document se arata ca, pe durata unei epidemii, interesul comun al medicilor si pacientilor este reducerea numarului de consultatii nenecesare, dar acest lucru trebuie dublat de asigurarea unor venituri constante la nivelul mediei ultimelor trei luni, chiar daca numarul de consultatii este scazut si chiar daca medicul intra in carantina sau izolare, in mod similar cu atitudinea fata de finantarea spitalelor."Facilitatea oferita de decontarea a opt consultatii pe ora in loc de patru, aparent o oferta generoasa, presupune de fapt vigilenta sporita si efort suplimentar care incumba responsabilitate majora, dar nu rezolva scaderea finantarii medicilor de familie pe perioada epidemiei. O astfel de scadere a finantarii nu trebuie sa se intample in aceasta perioada de epidemie si mai ales cu personalul medical.Practic, intr-un razboi epidemiologic, incercam sa facem economie, dar nu pe seama medicilor, oricare ar fi ei. In acelasi sens, in curand vom fi asaltati de solicitari de eliberare a concediilor medicale pentru carantina sau (auto) izolare, desi noi nu am avut o informare uniforma si clara, iar comunicarea cu DSP nu da semne de imbunatatire", spun reprezentantii SNMF.Acestia arata ca se permite prescrierea medicamentelor fara limitele impuse de HG 720/2008 si fara card de sanatate, insa sunt semnale ca, din motive tehnice, unele farmacii nu pot elibera fractionat aceste prescriptii."In plus, facilitatile legislative reale se amesteca cu anunturi ale CNAS care in prezent nu au fundament juridic si care mentioneaza doar ca se are in vedere o anumita serie de masuri care nu sunt efectiv aplicabile fara sa fie validate printr-un ordin de presedinte al CNAS.Avertizam colegii ca toate modificarile legislative trebuie aplicate cu responsabilitate, cu atat mai mult cu cat starea de urgenta declarata la nivel national poate aduce responsabilizari suplimentare pentru incalcarea normelor juridice, chiar daca acestea nu sunt din culpa", mai spun reprezentantii medicilor de familie.Acestia afirma ca sunt constienti de toate aceste neajunsuri si solicita public rezolvarea lor."Este esential sa ne pregatim temeinic pentru zilele ce vor urma, sa dam dovada de profesionalism si solidaritate si sa sustinem o comunicare profesionala permanenta, cu semnalarea prompta a sincopelor din sistem, actiuni care ne vor ajuta sa depasim impreuna aceste momente dificile ale profesiei noastre", mai scrie in comunicat.